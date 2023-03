Equipe de France: les frères Thuram animent l’arrivée des Bleus à Clairefontaine

Les joueurs de l’équipe de France ont rejoint au compte-gouttes Clairefontaine ce lundi pour les deux matchs qualificatifs de l’Euro 2024 avec, en point d’orgue, l’arrivée remarquée des deux frères Thuram.

Trois mois après la défaite en finale de la Coupe du monde 2022 face à l’Argentine (3-3, 4 t.a.b. 2) face à l’Argentine, l’équipe de France se réunit à partir de ce lundi. Les 23 Bleus avaient rendez-vous à Clairefontaine pour débuter la préparation des deux matchs de qualification à l’Euro 2024 contre les Pays-Bas vendredi au Stade de France (20h45), puis en Irlande le lundi 27 mars (20h45). Plusieurs nouveaux visages se sont présentés sur les marches du "château" et c’est le gardien Brice Samba, l’un des novices, qui a ouvert le bal peu avant 11 heures.

Samba premier arrivé, Mbappé en mode classe

Il a précédé Jordan Veretout (Marseille) et Jean-Clair Todibo (Nice), appelé en renfort après le forfait de Wesley Fofana (Chelsea), dimanche. C’est aussi une grande première pour l’ancien Toulousain, sourire timide aux lèvres en sortant de la voiture officielle de la Fédération française de football (FFF). Benjamin Pavard est ensuite apparu, plus décontracté après un Mondial délicat. Le défenseur du Bayern Munich a précédé Alphonse Areola (West Ham) et son bonnet orange, et Moussa Diaby (Leverkusen) au style plus sobre.

Pour son grand retour en sélection après six mois d’absence, Mike Maignan, nouveau gardien numéro 1 des Bleus, est apparu tout de noir vêtu et moins souriant que la paire de défenseurs centraux Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano.

Les frères Thuram, Marcus et le nouveau venu Khephren, sont arrivés ensemble, suscitant la curiosité des nombreux photographes présents souhaitant immortaliser ce moment touchant et historique quinze ans après la fin de la carrière internationale de leur père, Lilian.

Kylian Mbappé, possible futur capitaine des Bleus, s’est présenté quelques instants plus tard dans un style très classe dans un trois quart noir, col roulé noir et lunettes de soleil. Antoine Griezmann, qui postule aussi au brassard, a lui arboré sa très flashy coiffure rose fluo.