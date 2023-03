Equipe de France: première convocation pour Todibo après le forfait de Fofana

Le défenseur de Nice Jean-Clair Todibo a été appelé en renfort pour pallier le forfait de son homologue de Chelsea Wesley Fofana avant le rassemblement des Bleus prévu ce lundi.

Il était l’un des remplaçants potentiels de William Saliba après la blessure du Gunner (lombalgie), mais le Niçois Jean-Clair Todibo va finalement profiter du forfait de Wesley Fofana et participer à son premier rassemblement avec les Bleus. Le défenseur de Chelsea, touché aux ischio-jambiers (lésion musculaire) contre Everton (2-2) samedi, est obligé de renoncer aux deux matches de l’équipe de France contre les Pays-Bas (24 mars) et l’Irlande (27 mars), dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Préconvoqué avec les Bleus, Todibo n’avait pas été retenu par Didier Deschamps dans un premier temps, contrairement à son coéquipier en club Kephren Thuram.

Disasi pour remplacer Saliba

"Si aujourd’hui, le sélectionneur a décidé de ne pas m’appeler, c’est que je dois bosser encore, je dois m’améliorer, et j’ai faim de m’améliorer à vrai dire donc ça ne me pose pas aucun problème de ne pas être appelé aujourd’hui, avait-il réagi à l’annonce de la liste. J’espère être appelé une prochaine fois, et si ce n’est pas la prochaine fois ça sera encore la fois d’après, il n’y a pas de problème avec ça."

Le destin, qui s’ingénie à pimenter la semaine de Jean-Clair Todibo avec des coups de pouce, a d'abord causé le malheur d'un autre joueur, mais l’ancien Barcelonais ne devrait pas bouder son plaisir malgré tout. Pour remplacer William Saliba, Didier Deschamps a appelé Axel Disasi, présent dans la liste lors de la dernière Coupe du monde. En défense, Disasi et Todibo sont appelés aux côtés de Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, Eduardo Camavinga, Dayot Upamecano. L'ensemble du groupe est appelé à se réunir ce lundi à Clairefontaine.