Equipe de France: Lloris ne pense pas encore à la retraite internationale

Hugo Lloris n’a pas l’intention de mettre un terme à sa carrière internationale malgré un dernier Euro difficile. Le gardien n°1 des Bleus est plus animé par un désir de revanche qu'un besoin de tourner la page.

Gardien numéro un et capitaine incontesté des Bleus depuis dix bonnes années, Hugo Lloris a affiché lors du dernier Euro des lacunes qui pourraient, si elles venaient à resurgir lors des prochains mois, pousser le sélectionneur à reconsidérer son statut en bleu. Et ainsi marquer les prémices d’un basculement vers un passage de flambeau progressif avec la jeune génération.

A 34 ans, Hugo Lloris n’a rien d’un pré-retraité et reste un redoutable gardien, mais Steve Mandanda, son éternelle doublure, vient tout juste, à 36 ans, de glisser de la deuxième à la troisième place dans la hiérarchie des gardiens, au profit de Mike Maignan (26 ans). L’ancien Lillois a signé en faveur de Milan où il remplace Gianluigi Donnarumma, et semble arriver à maturité pour prendre la suite à terme de son aîné.

>> Les podcasts de Rothen s'enflamme

Lloris: "Être honnête vis-à-vis de moi-même"

"Lorsqu’on sort d’une grande compétition, que ce soit une déception, que ce soit un sentiment fort comme on a pu l’avoir après le Mondial en Russie, il faut quand même quelques jours pour récupérer de toutes ces émotions, et on n’a pas forcément les réponses tout de suite, confie Lloris dans l’émission Rothen s’enflamme, sur RMC. Et au bout d’une semaine, de quinze jours, il y a tout de suite ce côté compétiteur qui revient, on a envie de se remettre au travail, d’être confronté à des nouveaux défis."

"Tant qu’on est bien mentalement, qu’on est bien physiquement, on essaye de faire attention à soi et on essaye de prendre le maximum de plaisir. Je sais très bien que je suis dans la dernière phase de ma carrière, mais j’ai envie d’en profiter un maximum, en étant honnête vis-à-vis de moi-même. Et toujours avec cette envie de travailler, de me surpasser au quotidien pour être dans les meilleures conditions le week-end." Un entretien exclusif du gardien champion du monde à retrouver en intégralité sur RMC dans 'Rothen s'enflamme" à partir de 18h ainsi que sur le site de RMC Sport.