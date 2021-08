Equipe de France: pas de guerre d’egos durant l'Euro selon Lloris, qui déplore "quelques maladresses"

Le temps d’une interview exclusive accordée à l’émission 'Rothen s’enflamme' sur RMC, le gardien des Bleus, Hugo Lloris, est revenu sur les rumeurs de tensions apparues dans le vestiaires des Bleus à l’occasion du dernier Euro.

Au sortir d’un héros raté dans les grandes largeurs par l’équipe de France, championne du monde en titre, Hugo Lloris, invité de 'Rothen s'enflamme' ce mardi à partir de 18h, attendait la liste de rentrée des classes sans trop d’inquiétude, son statut, contrairement à certains de ses coéquipiers, n’étant pas menacé. Le gardien des Bleus, qui demeure indiscutable à ce poste de n°1, a néanmoins constaté que le jeu des chaises musicales avait fait des victimes parmi les joueurs présents dans le groupe cet été.

Pendant la préparation et même une fois démarrée, la compétition avait semblé mettre au jour des soucis entre des joueurs sur le plan relationnel, à l’image de quelques sorties hasardeuses, signées Olivier Giroud, fragilisé par le retour en bleu de Karim Benzema, mais également Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG s’est d’ailleurs illustré dans un autre dossier hautement symbolique, celui des penalties, lequel a pu témoigner de réelles crispations dans le vestiaire.

>> Les podcasts de Rothen s'enflamme

La pression sera moindre mercredi

"Pas forcément, a tempéré Hugo Lloris dans l’émission Rothen s’enflamme, sur RMC, au sujet de possibles problèmes d'égos. J’ai vécu les choses de l’intérieur. On ne peut pas forcément contrôler ce qu’on peut dégager à l’extérieur, et ça peut laisser des interprétations bien évidemment. Je crois qu’il y a eu également parfois quelques maladresses de notre part. Mais bon, après, on avait une équipe très compétitive, on était très ambitieux et malheureusement on s’est arrêté très vite dans la compétition." Un entretien à retrouver en intégralité ce mardi sur RMC dans 'Rothen s'enflamme' et sur le site de RMC Sport.

La pression sera moindre mercredi, et ce rassemblement de qualifications à la Coupe du monde 2022, bien qu’il soit hyper dense, marqué par trois rencontres en une semaine, de nature à apaiser les tensions apparues lors des dernières sorties de l’équipe de France. A condition que tout se passe pour le mieux sur le terrain dès demain. L'équipe de France accueille la Bosnie-Herzégovine le 1er septembre à Strasbourg, avant d'aller à Kiev défier l'Ukraine le 4 et de recevoir la Finlande trois jours plus tard à Lyon.