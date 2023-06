Équipe de France: malgré sa situation au PSG, Mbappé "n'a pas changé de comportement"

Passé en conférence de presse ce mercredi à deux jours d'un match comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024 face à Gibraltar, Ibrahima Konaté a été interrogé sur Kylian Mbappé, lié à de nombreuses rumeurs autour de son avenir. Et le défenseur de Liverpool assure que le capitaine des Bleus n'a pas changé.

Le rassemblement des Bleus est déjà marqué par Kylian Mbappé. Si l'équipe de France s'apprête à disputer deux matchs pour les éliminatoires de l'Euro 2024 en ce mois de juin, l'actualité est pour l'heure animée par le feuilleton autour de l'avenir de l'attaquant du PSG. En conférence de presse ce mercredi, Ibrahima Konaté s'est plutôt amusé de la situation.

"C'est vous les journalistes qui parlez de lui, il ne fait rien lui! Il répond. C'est assez exceptionnel mais il faut voir le joueur que c'est. Après, tout le monde parle, ça fait le buzz, ça fait la Une... On ne maîtrise pas ça, a répondu le défenseur de Liverpool. C'est plus vous qui décidez."

"Je ne vois pas de changement à son comportement"

Ce mardi, Kylian Mbappé a assuré qu'il évoluera au PSG la saison prochaine après de nouvelles rumeurs concernant un départ, liées à son choix de ne pas activer son année de contrat optionnelle jusqu'en 2025. Le meilleur buteur de la dernière Coupe du monde a démenti aussi son intention de rejoindre le Real Madrid cet été.

Au quotidien, Ibrahima Konaté assure en tout cas que Kylian Mbappé "n'a pas changé" malgré l'agitation autour de lui. "C'est toujours le même, comme vous l'avez vu ce mardi sur le terrain, il est pareil en dehors, il est joyeux et taquine comme d'habitude, a noté le joueur de 24 ans. Je ne vois pas de changement à son comportement."

Depuis la retraite internationale du capitaine Hugo Lloris, Kylian Mbappé a repris le brassard. "On ne va jamais oublier ce que Lloris a fait pour l'équipe de France, c'était un capitaine exceptionnel mais maintenant, Mbappé prend le relais. On ne peut pas les comparer, Hugo je ne sais pas combien de fois il a été capitaine mais Kylian vient de commencer. Il faut lui donner un peu de temps, a estimé Konaté. Mais sur comment il a commencé et comment il est avec le groupe, il n'y a rien à dire. Je suis sûr que ce sera un très bon capitaine".