Equipe de France: Matuidi, la possibilité d'un retour

Eloigné de l’équipe de France depuis octobre 2019, Blaise Matuidi pourrait faire partie de la liste des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour l’Euro. Malgré son départ à l’Inter Miami l’été dernier, il a toujours dit qu’il répondrait présent en bleu en cas de sélection.

Blaise Matuidi n’a plus été appelé en équipe de France depuis octobre 2019. Un an et demi plus tard, le milieu de terrain va-t-il faire son retour en sélection ? La liste des joueurs retenus par Didier Deschamps pour disputer l’Euro (11 juin-11 juillet) va être dévoilée ce mardi soir. Si le retour de Karim Benzema est annoncé, un autre revenant pourrait être appelé, Blaise Matuidi. Son cas a été discuté jusqu'à ce mardi matin et apparaît comme une solution intéressante pour Didier Deschamps, à la recherche de joueurs expérimentés mais qui ne rechignerait pas à faire partie des trois joueurs laissés en tribune à chaque match.

L’ancien Parisien de 34 ans a pris des distances avec les Bleus, notamment depuis son départ aux Etats-Unis pour rejoindre l’Inter Miami. "J’ai échangé (avec Didier Deschamps). C’est un choix qui a été mûrement réfléchi. […] Je suis conscient que ça se complique mais j’ai pour habitude de faire le maximum quoiqu’il arrive. Je ne vais pas là-bas en touriste. […] Si l’équipe de France a besoin de moi, je répondrai présent comme je l’ai toujours fait", expliquait-il en août dernier à RMC, au moment de son départ outre-Atlantique.

Matuidi "toujours à disposition"

Quelques mois plus tard, Blaise Matuidi n’a pas changé de discours. "Quand on a partagé des moments avec l’équipe de France pendant plus de dix ans et qu’il y a une grande compétition, on garde un œil avisé. Je suis toujours à disposition si on a besoin de moi. Ce n’est pas quelques mois sur un autre continent qui ont changé le Blaise que l’on connait. Je reste un soldat. Alors si on appelle le soldat Blaise, il sera là pour répondre présent… ", explique le champion du monde 2018 mercredi dans les colonnes de L’Equipe. Matuidi compte 84 sélections en équipe de France, entre septembre 2010 et octobre 2019 (9 buts).