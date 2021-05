Équipe de France: comment les Bleus pourraient jouer avec Benzema

Karim Benzema pourrait être rappelé en équipe de France par Didier Deschamps afin de disputer l’Euro. Cinq ans et demi après sa dernière apparition. Et le retour de l’attaquant du Real Madrid modifierait forcément la ligne offensive des Bleus.

Personne ne l’avait vraiment vu venir. Mais l’hypothèse semble de plus en plus grande à quelques heures de l’annonce de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France va dévoiler ce mardi (vers 20h20) les noms des 26 joueurs retenus pour participer à l’Euro (du 11 juin au 11 juillet). Et Karim Benzema pourrait en faire partie. Selon L’Équipe et Le Parisien, l’attaquant du Real Madrid serait en passe d’être rappelé chez les Bleus, cinq ans et demi après sa dernière sélection.

Son association prometteuse avec Mbappé

Ce serait un événement énorme. Avec un impact tout aussi important pour les champions du monde. A 33 ans, Benzema est une star du football mondial. Le taulier du Real Madrid, dont il porte les couleurs avec brio depuis 2009. Difficile de l’imaginer sur le banc, vu son niveau, son aura et sa cote de popularité. D’autant que l’ancien surdoué de l’OL est devenu avec les années un buteur complet, capable de marquer dans toutes les positions et de mettre en valeur ses partenaires. Avec une vista, une qualité technique et une efficacité hors-pair.

Si Deschamps décide d’en faire à nouveau l’un de ses titulaires, il devrait l’aligner au poste de n°9. Ce serait un choix logique à l’heure où Olivier Giroud est en difficulté à Chelsea et où aucun autre prétendant (Anthony Martial, Wissam Ben Yedder) n’a su se rendre indispensable dans ce rôle. Il pourrait alors être associé à Kylian Mbappé dans un 4-4-2, avec deux joueurs offensifs en soutien et deux autres dans l’entrejeu.

A la pointe d'un système très offensif?

Mais il pourrait aussi occuper la position de Giroud durant la Coupe du monde 2018. Seul devant, avec Mbappé et Griezmann à ses côtés et un milieu à trois éléments. Reste également la possibilité de le voir à la pointe d’un 4-2-3-1 plus agressif, avec Mbappé à gauche, Coman à droite (ou l’inverse) et Griezmann en faux meneur de jeu. Les Bleus se présenteraient alors à l’Euro avec une armada impressionnante, sachant qu’Ousmane Dembélé est également dans le secteur.

De quoi envisager du grand spectacle d’ici quelques semaines, d’autant que Deschamps pourra très bien faire évoluer son schéma au fil des rencontres. Ou au cœur d’un même match. Benzema lui apporterait en tout cas un atout non négligeable. Après 81 sélections faites de coups d’éclat et de périodes plus creuses, l’homme aux 27 buts sous le maillot bleu aura certainement envie de rattraper le temps perdu. En prouvant qu’il peut apporter un plus à cette génération dorée.