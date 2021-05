Euro en direct: Deschamps annonce sa liste ce mardi

Chantage à la sextape, "partie raciste de la France", maison de Deschamps tagguée... l'histoire autour de la non sélection de Benzema en bleu est complexe et largement connue, néanmoins, l'hypothèse d'un retour prend du corps, même si la dernière réunion a lieu ce mardi matin, comme RMC Sport vous l'expliquait hier. Rien n'est encore acté pour celui qui a inscrit 29 buts en 45 matchsz et porté le Real tout au long de la saison. Après la demi-finale aller de Ligue des champions, la presse espagnole avait exhorté Deschamps a arrêté "le crime" avec Benzema.