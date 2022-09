Équipe de France: Mbappé en conflit avec la FFF, une affaire qui dure depuis de longs mois

Kylian Mbappé a décidé de ne pas participer à la séance photo avec les sponsors de l’équipe de France prévue ce mardi à Clairefontaine. En cause? Le refus de la Fédération française de football de modifier la convention des droits à l’image des Bleus, comme le réclament depuis plusieurs mois l’attaquant du PSG et son entourage.

Il manquera un visage sur la photo de famille. Et pas n’importe lequel. Kylian Mbappé a décidé de ne pas participer à la séance photo de l’équipe de France, prévue ce mardi à Clairefontaine. L’attaquant du PSG l’a fait savoir ce lundi via un communiqué transmis à l’AFP. En cause? Le refus de la Fédération française de football de modifier la convention des droits à l’image des Bleus. Mbappé et son entourage "regrettent vivement qu’aucun accord n’ai pu, comme demandé, être trouvé avant la Coupe du monde", qui débutera dans deux mois au Qatar. De quoi perturber sérieusement le début de rassemblement des joueurs de Didier Deschamps, qui recevront l’Autriche, ce jeudi en Ligue des nations (20h45 au Stade de France), avant de se rendre dimanche au Danemark (20h45).

Mais cette situation n’est pas vraiment inattendue. Voilà plusieurs mois que Mbappé et la FFF sont en conflit sur cette question sensible du droit à l’image des joueurs. Le 22 mars dernier, le champion du monde 2022 avait déjà boycotté une séance photo avec des sponsors de la fédération, parmi lesquels Uber Eats ou Coca-Cola. De quoi donner une tournure médiatique à cette affaire, qui faisait déjà l’objet de négociations en coulisses entre les différentes parties. Noël Le Graët avait alors tenté de faire changer d’avis Kylian Mbappé, sans succès. Malgré cette situation tendue, qui a fait couler beaucoup d’encre, le président de la FFF avait écarté l’idée d’une sanction contre la star de 23 ans. "Je n’en fais pas une affaire d’État, avait-il assuré dans la foulée à L’Équipe. Il n’y a pas de bras de fer. Les petits soucis, ça fait partie de la vie."

Mbappé risque une sanction financière

Entre-temps, ces "petits soucis" n’ont pas été réglés. Plusieurs rencontres ont pourtant eu lieu entre les représentants du crack de Bondy et les dirigeants de la fédération depuis le printemps. Son avocate Delphine Verheyden y a participé. "Le football a changé, a expliqué Mbappé en mai. C’est juste donner un droit de regard sur ce à quoi est associé notre nom. Je ne demande pas grand-chose. C’est juste que j’ai une carrière et j’ai envie de la gérer comme je l’entends, comme ça me correspond, avec les valeurs que je veux prôner." Un terrain d’entente semblait se dessiner en juin mais aucun accord n’a pas pu être trouvé jusqu’à présent.

Le Graët a expliqué ce lundi dans L’Équipe que "rien ne changera d’ici la Coupe du monde", évoquant un timing trop serré pour faire évoluer la convention. De quoi entraîner le nouveau boycott de Mbappé, qui risque cette fois une sanction financière pour son comportement. Sans toutefois avoir à craindre pour sa place chez les Bleus. Cette décision "ne remet évidemment pas en cause son engagement total et sa détermination à contribuer à la réussite collective de l'équipe nationale pour les importantes échéances sportives à venir", précise d'ailleurs le communiqué du buteur parisien.