Equipe de France: Mbappé réaffirme son "rêve" des JO de Paris 2024 mais "ne forcera pas" sa participation

Kylian Mbappé a réaffirmé jeudi qu'une participation aux Jeux olympiques de Paris en 2024 était un "rêve", assurant néanmoins qu'il ne "forcera pas" sa participation auprès de son club, qui peut le retenir.

"J'ai toujours dit que c'était un rêve pour moi de jouer les Jeux olympiques, mais j'ai aussi dit que je ne forcerai pas, que je serai à la disposition du club car ce n'est pas une compétition Fifa", a expliqué Kylian Mbappé en conférence de presse à Faro (Portugal), où les Bleus affrontent Gibraltar vendredi (20h45).

"Si je peux y participer, ce sera avec grand plaisir, mais si je n'ai pas cette possibilité, tant pis", a ajouté le N.10 de l'équipe de France. Les équipes aux Jeux olympiques masculins de football sont réservés quasi exclusivement aux joueurs de 23 ans ou moins.

Mais Mbappé, qui aura 25 ans pendant les JO de Paris, peut faire partie des trois exceptions autorisées par équipe dans les critères d'âge. Le tournoi olympique de football ne faisant pas partie du calendrier de la Fifa, les clubs peuvent s'opposer à la convocation de leurs joueurs en sélection sur cette période. A l'été 2024, le calendrier sera surchargé, avec un Euro, les JO et le début de la saison 2024-25 qui s'enchaîneront en quelques semaines.

"On a vécu à Tokyo une forme de débandade"

La Fédération française de football a érigé comme l'une de ses priorités la participation de la star parisienne aux JO à domicile. L'actuel contrat de Mbappé au PSG s'achève néanmoins en juin 2024, le joueur ayant décidé de ne pas activer une option lui permettant de prolonger pour une saison supplémentaire. Aux JO de Tokyo en 2021, de nombreux clubs avaient bloqué leurs joueurs et l'équipe de France avait été éliminée dès la phase de groupes.

"On a vécu à Tokyo une forme de débandade. Je ne veux pas que nous vivions les mêmes difficultés (à Paris)", a récemment déclaré le président de la FFF, Philippe Diallo. "On va sensibiliser nos clubs professionnels au fait qu'il va de l'intérêt général d'aligner la meilleure équipe (...) Kylian Mbappé est un chasseur de record et avoir une médaille d'or sera une façon pour lui de marquer l'histoire".