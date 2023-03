Équipe de France: Mike Maignan et le PSG, une histoire manquée

Mike Maignan a été éblouissant pour ses débuts en tant que gardien n°1 de l’équipe de France face aux Pays-Bas (4-0) et en Irlande (0-1), en éliminatoires de l’Euro 2024. De quoi donner quelques regrets au PSG, qui a formé le portier de 27 ans. Sans lui donner sa chance chez les pros.

Sa main droite, tendue sous la barre, risque de hanter longtemps l’Aviva Stadium. Nathan Collins la reverra jusqu’à la fin de sa vie. Le défenseur de Wolverhampton était persuadé d’offrir l’égalisation à l’Irlande en plaçant un coup de tête puissant sur corner à la 90e. Mais Mike Maignan a déployé son mètre 91 à une vitesse éclair pour sortir un arrêt de légende. Et permettre à l’équipe de France de valider un précieux succès à Dublin, lundi soir, en éliminatoires de l’Euro 2024 (0-1). En confirmant son match de patron face aux Pays-Bas, trois jours plus tôt au Stade de France (4-0), lors duquel il a stoppé un penalty de Memphis Depay dans le temps additionnel.

De quoi signer un début canon en tant que nouveau gardien n°1 des Bleus. A 27 ans, le portier de l’AC Milan vient de prouver qu’il a l’étoffe pour succéder à Hugo Lloris (qui a pris sa retraite internationale après la Coupe du monde 2022). Et son avènement peut laisser quelques regrets au PSG. Car avant de devenir le dernier rempart de la nation, Maignan était un joueur du club de la capitale. Et même l’un des principaux espoirs de son centre de formation…

Son "rêve" de s’imposer au PSG

Né à Cayenne, en Guyane, le jeune Mike a débarqué en métropole lorsqu’il était en primaire. Après être passé par Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), il a intégré le Camp des Loges à l’âge de 14 ans, en 2009. Deux ans avant que Paris ne change de dimension avec l’arrivée des propriétaires qataris. Dans les Yvelines, le gardien en herbe a fait ses gammes des U15 aux U19. Avant de signer son premier contrat professionnel en juin 2013, à l’aube de sa majorité. Avec l’ambition de s’imposer dans la ville lumière.

"Ça va être compliqué, mais c’est toujours possible. C’est sûr que c’est un rêve", confie-t-il à l’époque à Foot Mercato, en expliquant être à l’écoute des conseils de Mamadou Sakho, de cinq ans son aîné. Mais le rêve ne deviendra jamais réalité. Lors de ses deux premières saisons à la tête du PSG, Laurent Blanc préfère Salvatore Sirigu et Nicolas Douchez au jeune Mike Maignan. Hormis quelques matchs de préparation, le Guyanais doit se contenter de jouer avec les U19. Il dispute la Youth League 2013-2014 avec Presnel Kimpembe, Hervin Ongenda ou Kingsley Coman. Et s’incline en quart de finale face au Real Madrid d’Enzo Zidane et Marcos Llorente (0-1).

Mike Maignan © Icon

Barré par Sirigu et Douchez

Chez les pros, l’horizon reste bouché pour lui. En décembre 2013, il se retrouve pour la première fois sur le banc du Parc des Princes, en doublure de Nicolas Douchez, lors d’un 8e de finale de Coupe de la Ligue contre Saint-Etienne (2-1, ap). Sans entrer en jeu. Le mois suivant, il vit une expérience similaire en Ligue 1 face à Nantes, derrière Sirigu cette fois (5-0). Il en connaîtra dix autres (dont une en Ligue des champions face à l’Ajax Amsterdam) jusqu’au printemps 2015.

Désireux de lancer réellement sa carrière, Mike Maignan décide alors de quitter son club formateur durant l'été, lorsque Kevin Trapp est recruté en provenance de l’Eintracht Francfort (pour près de 10 millions d’euros). A tout juste 20 ans. Sans avoir porté le maillot du PSG une seule fois en match officiel. A l’époque, Paris envisage plutôt son futur avec Alphonse Areola, âgé de trois ans de plus, qui vient d’enchaîner deux prêts prometteurs à Lens et Bastia (il en effectuera un dernier à Villarreal avant de revenir pour tenter de s’imposer en 2016).

"Un crève-cœur de devoir le céder à Lille"

Le Losc saute sur l’occasion et engage Maignan pour 1 million d’euros. D’abord comme doublure de Vincent Enyeama, puis comme titulaire à partir du printemps 2017. Avant de le voir devenir meilleur gardien de Ligue 1 (2019) et champion de France (2021) sous les ordres de Christophe Galtier. "Il ne s'est jamais plaint de rien. Et, franchement, ce fut un crève-cœur de devoir le céder à Lille. Mais il avait besoin de jouer", a récemment confié à L’Équipe Nicolas Dehon, l’ancien entraîneur des gardiens du PSG.

Mike Maignan au PSG © AFP

Près de huit ans après son départ, Mike Maignan est désormais l’un des meilleurs du monde à son poste. Champion d’Italie et élu meilleur gardien de Serie A la saison passée avec l’AC Milan, où il est sous contrat jusqu’en 2026. Nouvel homme fort de l’équipe de France (6 sélections), même s’il a manqué le Mondial au Qatar sur blessure. Son ancienne vie parisienne semble bien loin.

Totalement épanoui à Milan

Le portier des Rossoneri l’a rappelé au début du mois lors de la qualification de son club en quarts de finale de la Ligue des champions. Interrogé sur beIN Sports après avoir sorti Tottenham, "Magic Mike" a été invité à réagir à l’élimination du PSG par le Bayern Munich. "Ça ne me fait rien du tout, a-t-il répondu dans un grand sourire. Ça fait longtemps que je suis parti. Ma tête est concentrée sur le club où je suis actuellement. C’est vrai que pour les supporters parisiens et la ville de Paris, c’est chiant, parce que c’est un objectif qu’il y a là-bas, même quand j’y étais. On ne peut qu’apprendre des éliminations, même si ça fait plusieurs années de suite..."