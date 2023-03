Irlande-France: Collins a eu "le cœur brisé" par l’arrêt fantastique de Maignan

Nathan Collins (21 ans), défenseur de l’Irlande, accuse le coup après avoir vu sa tête puissante repoussée par Mike Maignan, mardi lors de la défaite face à la France (0-1).

Nathan Collins a bien cru endosser l’habit de sauveur de l’Irlande (0-1), lundi soir face à la France. Le défenseur s’est élevé très haut dans les airs, a pris le dessus sur Aurélien Tchouaméni avant de reprendre le corner de Josh Cullen d’une tête puissante se dirigeant vers la lucarne droite de Mike Maignan. Mais le gardien français, d’une détente phénoménale, s’est envolé pour lui enlever ce but. Abasourdi sur le terrain, le joueur de Wolverhampton n’en revenait toujours pas face à la presse.

"J'ai revu l’action et c'est encore pire que ce que je pensais"

"J'ai revu l’action et c'est encore pire que ce que je pensais, a confié le joueur de Wolverhampton. Je pensais que j'avais tout fait. Je suis allé aussi haut que possible, j'ai mis de la puissance, mais c'est un arrêt incroyable. Nous savons que les coups de pied arrêtés sont une grande menace, nous suivons tous des courses différentes et nous leur avons causé des problèmes. J'ai eu une tête dessus mais c'était un arrêt fantastique. C'est la différence au plus haut niveau, c'est tellement frustrant. J’ai le cœur brisé pour les gars aussi."

Après le coup de sifflet final, Collins s’est dirigé vers le gardien français en lui lançant, incrédule: "How?" (comment?). Maignan lui a répondu d’un haussement d’épaule, comme l’air de signifier qu’il avait simplement fait son travail. En plus d’offrir un succès très précieux aux Bleus, son arrêt a anéanti le vestiaire irlandais.

"Il y a beaucoup de frustration, poursuit Collins. Les gars sont à terre, blessés. Nous avons fait tellement d'efforts. Les entraîneurs sont aussi blessés. Tactiquement, je pense que nous avons réussi, c’est tellement frustrant. Mais relevons-nous et repartons dans trois mois (date des prochains matchs de qualification)."

Beau joueur, le défenseur irlandais a loué la létalité française. "Ils sont si bons, ils ont eu une chance et ils l'ont saisie. On a si bien fait pour rester dans le match, on a tout donné dans les dix dernières minutes. Mais je suis fier de la performance des gars, il y a tellement de choses sur lesquelles s'appuyer. Le public était incroyable, c’est l'une des choses les plus passionnées que j'aie jamais vues de ma vie. Je pensais que nous le méritions (le nul), nous leur avons causé tellement de problèmes, j’ai trouvé qu'ils ont parfois eu du mal à gérer mais c'est leur qualité, ils ont gardé un clean-sheet et nous ne l'avons pas fait."