Irlande-France: ce que Mbappé a dit à ses partenaires après la victoire

Kylian Mbappé (24 ans), capitaine de l’équipe de France, s’est exprimé auprès de ses partenaires à l’issue de la victoire de l’équipe de France en Irlande (0-1), lundi lors des qualifications à l’Euro 2024.

Kylian Mbappé (24 ans, 67 sélections, 38 buts) a vécu une soirée frustrante personnellement, mais payante collectivement. Serré de près par la défense irlandaise, l’attaquant de l’équipe de France n’a jamais réussi à se sortir de l’étreinte mais il s’est finalement réjoui du succès de son équipe en Irlande (0-1), lors des qualifications à l’Euro 2024. Le nouveau capitaine de l’équipe de France ne s’est pas exprimé face à la presse à l’issue de ce deuxième succès en deux matchs mais il l’a fait auprès de ses partenaires dans le vestiaire.

"Il était fier de l'équipe"

"Il était fier de l'équipe, a confié Aurélien Tchouaméni, milieu des Bleus, en zone mixte. Tout le monde était fier, surtout après une victoire comme celle d'aujourd'hui, ce n’est pas facile de venir gagner ici."

A écouter Ibrahima Konaté, le joueur du PSG n’est pas le seul à prendre la parole dans un vestiaire, visiblement très responsabilisé. "Il n'y a pas que Kylian qui parle, franchement, confie le défenseur de Liverpool. Tout le monde a un côté leader dans cette équipe et c'est ce qui est bon."

Après les retraites de Hugo Lloris et Raphaël Varane, Didier Deschamps a choisi de confier le brassard la semaine dernière à Mbappé et de faire d’Antoine Griezmann, son vice-capitaine. Lors de ses prises de parole en conférence de presse, l’ancien Monégasque avait confié sa volonté d’assurer un capitanat ouvert. "Je vais être tourné vers les autres, je n’ai pas envie de décider ou d'imposer, je vais ouvrir la possibilité aux autres de s'exprimer, avait-il confié lors de sa première conférence de presse. On a montré que lorsque chacun avait sa place on pouvait faire de grandes choses, ce serait une erreur de bouleverser tout ça."

Malgré le peu de munitions à Dublin, Mbappé a affiché un sourire constant, affichant une certaine complicité avec l’arbitre. Il était aussi le premier à se précipiter vers Benjamin Pavard après son but libérateur. Il a ensuite invité ses équipiers à saluer les 3.000 supporters français qui avaient fait le déplacement, à l’issue de la rencontre.