Irlande-France: Maignan se compare à un aigle sur son arrêt fantastique

Mike Maignan (27 ans) a réagi à son arrêt fantastique, lundi en Irlande (1-0), sur son compte Instagram. Le gardien de l'équipe de France a publié plusieurs photos de son envol digne d'un aigle, avec lequel il s'est comparé.

Une courte légende et trois photos. Mike Maignan (27 ans, 7 sélections) a comparé son arrêt fantastique, lundi lors d’Irlande-France (0-1), à l’envol d’un aigle, sur son compte Instagram. Le gardien a publié des clichés sous trois angles différents de sa parade extraordinaire pour repousser une tête puissante de Nathan Collins (89e) juste avant le coup de sifflet final. Il les a donc agrémentés de ce court commentaire en anglais: "Eagle".

"Fly Eagle, Fly"

Plusieurs de ses coéquipiers ont réagi sa publication à l’instar d’Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, ou Alphonse Areola. Jules Koundé, grand fan de sports US, a lui repris le chant de l’équipe de Foot US, des Philadelphie Eagles: "Fly Eagle, Fly".

L'arrêt de Maignan a permis aux Bleus de conserver leur avantage et de quitter l’Irlande avec une deuxième victoire en autant de matchs lors des qualifications pour l’Euro 2024. Maignan a endossé avec brio son nouveau costume de numéro 1 des gardiens après les retraites de Hugo Lloris et Steve Mandanda. Vendredi, il avait déjà marqué les esprits en repoussant un penalty de Memphis Depay lors de la large victoire contre les Pays-Bas (4-0).

Lundi, Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, a remercié son gardien. "Evidemment que l’arrêt de Mike à la fin… Des fois il y a des buts qui comptent, mais ça vaut peut-être plus qu’un but. Ça récompense un but qui dégage beaucoup de force."

"Même avant de jouer les Pays-Bas je savais ce que Mike est capable de faire, abonde le sélectionneur. Hugo (Lloris) aussi a été capable de faire des arrêts spectaculaires et d’être décisif. Mais Mike a toutes les qualités, il a l’envergure, c’est aussi un leader à travers son mental. Je n’avais pas de doutes ou d’incertitudes par rapport à Mike. Evidemment il y avait le relais à prendre par rapport à Hugo, mais à partir du moment où Mike est en pleine possession de ses moyens, c’est du très haut niveau."