Equipe de France: Nkunku veut rester chez les Bleus "le plus longtemps possible"

Invité exceptionnel de "Rothen s’enflamme" jeudi sur RMC quelques heures après avoir appris sa première convocation en équipe de France, le milieu offensif du RB Leipzig, Christopher Nkunku, a partagé son émotion et s’est fixé comme objectif de revenir le plus souvent possible.

Christopher Nkunku n’oubliera jamais ce jeudi 17 mars 2022. A 24 ans, le joueur du RB Leipzig a été convoqué pour la première fois en équipe de France. Avec le Lensois Jonathan Clauss, l’ex-joueur du PSG figure parmi les deux nouveaux appelés par Didier Deschamps pour affronter la Côte d’Ivoire le 25 mars à Marseille puis l’Afrique du Sud à Lille. "Je suis très fier, a-t-il réagi exclusivité dans l’émission Rothen s’enflamme, jeudi sur RMC. J'étais en train de me préparer car j'avais une séance individuelle avec mon préparateur physique mais j'ai suivi la liste en direct. Quand j'ai entendu mon nom c'était vraiment de la fierté, j'étais content."

"J'arrive sans appréhension avec l'envie de montrer et d’apprendre"

Très performant avec le club allemand (26 buts, 15 passes décisives toutes compétitions confondues), Christopher Nkunku dit n'avoir reçu aucun appel du staff tricolore mais reconnaît avoir été "attentif ces derniers mois." "J'ai reçu une très belle surprise aujourd'hui, savoure-t-il avant de prévenir : "Ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'une étape. La prochaine est encore plus dure : rester le plus longtemps possible."

A quel poste ? L’intéressé n’a aucune exigence : "Je me vois jouer seulement sur le terrain mais pas à un poste précis. J'arrive sans appréhension avec l'envie de montrer et d’apprendre. J'ai fait deux saisons comme relayeur maintenant le coach m'utilise plus près du but. C’est pour ça que j’ai plus d’opportunité de marquer ou de faire marquer. J'ai été formé dans l'axe qui me correspond bien." Avant de rejoindre Clairefontaine, Christopher Nkunku affrontera l'Eintracht Francfort, dimanche (15h30) pour le compte de la 27e journée de Bundesliga.