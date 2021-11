Équipe de France: pourquoi Rothen aimerait voir Clauss chez les Bleus

Jérôme Rothen aimerait que Didier Deschamps donne sa chance à Jonathan Clauss en équipe de France. Notre consultant estime que le latéral droit de Lens a les qualités pour évoluer chez les Bleus, comme il l’a expliqué dans Rothen s’enflamme ce lundi sur RMC.

Jonathan Clauss n’a encore jamais été appelé en équipe de France. Mais son nom circule avec insistance dans l’entourage des Bleus. Ses bonnes performances avec le RC Lens sont saluées par de nombreux observateurs. A commencer par Jérôme Rothen, qui aimerait bien voir le latéral droit de 29 ans à Clairefontaine. Derrière Benjamin Pavard, le n°1 au poste.

"Il y a un style en équipe de France. Didier Deschamps va insister avec ce 3-4-3 ou ce 3-5-2, et un mec dans le couloir qui peut être très offensif par moments, a expliqué notre consultant ce lundi dans Rothen s’enflamme sur RMC. Dubois a eu l’opportunité de jouer et je ne dis pas qu’il a été mauvais, surtout lors de sa dernière entrée en jeu. Mais j’aimerais voir ce que Clauss fait, dans ce système qu’il connaît à Lens. C’est un joueur qui a de la dynamite sur le côté. Il a des données GPS incroyables. Il enchaîne les aller-retour. Il est techniquement très propre. Et il a surtout une qualité de centre hors-pair. Ses six passes décisives en Ligue 1, ce n’est pas par hasard. Et ça, j’ai envie de le voir au plus haut niveau. Si ça passe par le fait de jouer la Coupe d’Europe, malheureusement, ça ne sera pas cette année, parce qu’il ne la joue pas avec Lens."

"Clauss a contre lui de ne pas avoir été vu au très haut niveau"

Un constat partagé par Éric Di Meco, qui apprécie lui aussi le profil de Clauss, auteur de 2 buts et 6 passes décisives en 13 apparitions cette saison avec les Sang et Or: "Connaissant Didier (Deschamps), le petit Clauss a contre lui le fait de ne pas avoir été vu au très haut niveau, en Coupe d’Europe. Pour le sélectionneur, il y a une grande différence entre le niveau de la Ligue 1 et le niveau de l’équipe de France. Il y a des paliers au-dessus qui sont la Ligue Europa et la Ligue des champions. Clauss a pour le moment une quarantaine de matchs en L1. Il a 29 ans, il n’a peut-être plus beaucoup de temps, mais son discours me plait. Il sait qu’il faut que le niveau monte un peu pour qu’il puisse se jauger. Certains y arrivent, d’autres pas. Mais il n’y a pas de raison qu’il ne passe le niveau au-dessus."

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Deschamps a expliqué pourquoi il n'avait pas appelé Clauss pour les prochains matchs des Bleus, contre le Kazakhstan (le 13 novembre) et en Finlande (le 16 novembre). "Je regarde les matchs donc forcément je regarde beaucoup de joueurs, dont celui de Lens dont vous parlez. Après buzz, pas buzz, cela ne m'amène pas à sélectionner ou non un joueur. Il fait partie des joueurs que l'on suit, avec les caractéristiques qui sont les siennes. Qu’il ait 29 ans, ce n’est pas un critère en soi. C'est lié à la concurrence au poste."