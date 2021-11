OL: Paqueta doit être "recadré" selon Rothen, après l'affaire du penalty

Lors du naufrage lyonnais à Rennes, dimanche soir en Ligue 1 (4-1), Lucas Paqueta s'est fait remarquer en "volant" un penalty destiné à Houssem Aouar, alors que son équipe perdait 4-0. Pour Jérôme Rothen, l'incident montre que le Brésilien a pris la grosse tête dernièrement. Et le consultant RMC Sport estime que le staff de l'OL doit réagir.

L'incident n'est pas passé inaperçu. Dimanche soir au Roazhon Park, alors que Rennes maltraitait l'OL sur sa pelouse et que le tableau des scores affichait 4-0, la fin de rencontre a été marquée par une étonnante dispute entre les Lyonnais Lucas Paqueta et Houssem Aouar, pour savoir... qui allait tirer le penalty du 4-1. Si le milieu français avait été désigné en amont comme tireur, son coéquipier brésilien s'est ainsi emparé du ballon pour se faire justice lui-même, avec une certaine hostilité.

Finalement, Paqueta a marqué, et Aouar a tenté de désamorcer les choses après la rencontre, en qualifiant la scène de "petit événement", et en demandant à tous de ne pas "en faire une affaire". Mais le petit événement en question a dérangé de nombreux observateurs, parmi lesquels Jérôme Rothen.

"Tu prends 4-0, mais tu n’en as rien à faire du score, tu veux juste sauver ton match par une petite stat"

"C’est un non-match (pour l'OL) hier, des mecs se font manger, il n’y a pas de souci, a commenté ce lundi soir l'ancien international dans Rothen s'enflamme, sur RMC. Mais moi ce qui m’énerve, c’est l’image renvoyée, avec cette scène à la fin entre Paqueta et Aouar. Boateng (et son embrouille avec Léo Dubois, ndlr), pour moi, c’est un non-événement. Ça arrive, il le recadre, même si Dubois est le capitaine, peu importe… Boateng n’a pas besoin du brassard pour dire à Pierre, Paul ou Jacques que ça ne va pas. Mais Paqueta, là, c’est un problème."

D'ego, et d'individualisme. "C’est un problème parce que c’est pour sa gueule, s'agace Rothen. Tu prends 4-0, mais tu n’en as rien à faire du score, tu veux juste sauver ton match par une petite stat, un penalty de plus. C’est facile de prendre le ballon à Aouar: il a peut-être son caractère, mais ce n’est pas un bagarreur… Parce que s’il tombe sur une tête de con à la place d’Aouar, mais il lui rentre dans le chou à Paqueta. Et à l’arrivée, il y a bagarre."

Houssem Aouar et Lucas Paqueta © Icon

"Redescends, mon coco"

Pour Jérôme Rothen, l'embrouille Paqueta-Aouar serait surtout l'illustration d'une petite crise de melonite chez le Brésilien. Qui risquerait de déboucher sur d'autres problèmes, si le staff de Peter Bosz n'intervient pas.

"Paqueta n’a rien à faire là, tu dois le recadrer, poursuit-il. Davantage là que quand il arrive en retard à la causerie. (…) Je l’avais défendu sur l’épisode du petit retard, mais les deux séquences montrent que le mec commence à s’envoler. Tout le monde dit 'Paqueta c’est le meilleur joueur de Ligue 1', limite il est dans les 30 pour le Ballon d’or pour certains, et lui il s’en rend compte, ça se voit sur son visage qu'il savoure. Mais redescends, mon coco. Il a vrillé. Ce genre de comportement, je l’ai connu, même personnellement. Tout le monde parle en bien de toi, tu as l’impression que tu es intouchable… C’est humain. Mais ça va à l’encontre du collectif et des règles. Donc attention. Attention à bien recadrer ce genre de joueurs. Lyon aura besoin d’un Paqueta fort, mais d’un Paqueta tourné sur le collectif, et pas focalisé sur ses stats individuelles."