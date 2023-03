Equipe de France: Disasi remplace Saliba, forfait pour le rassemblement des Bleus

INFO RMC Sport - Touché avec Arsenal en Ligue Europa, William Saliba ne rejoindra pas les Bleus pour le prochain rassemblement. Selon nos informations, il est remplacé par le Monégasque Axel Disasi (trois sélections).

Appelé jeudi par Didier Deschamps mais touché en Ligue Europa avec Arsenal quelques heures plus tard, William Saliba est forfait pour le rassemblement des Bleus. Selon nos informations, c'est le Monégasque Axel Disasi qui le remplace. Ce dernier (trois sélections) faisait partie du groupe qui a disputé la dernière Coupe du monde.

>> L'actualité des Bleus en direct.

Premier gros test vendredi pour les Bleus

Touché au dos, William Saliba n'était pas dans le groupe d'Arsenal, qui a balayé Crystal Palace (4-1) ce dimanche. À l'issue de la rencontre de Ligue Europa, Mikel Arteta avait déclaré que Saliba souffrait d'un "certain inconfort" et ne pouvait pas finir le match. Interrogé sur la gravité de sa blessure, le coach d'Arsenal avait répondu: "Je ne sais pas. Il a eu une gêne et n'a pas pu continuer, donc nous avons dû le sortir".

Pour le premier rassemblement depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar et la défaite en finale contre l'Argentine, l'équipe de France joue ses deux premiers matchs dans les éliminatoires de l'Euro 2024. Les Bleus affrontent d'abord les Pays-Bas à domicile (24/03) puis l'Irlande à Dublin (27/03).