Equipe de France: sans Mike Maignan, quels gardiens pour les Bleus à la Coupe du monde ?

Si le forfait de Mike Maignan pour la Coupe du monde 2022 n’a pas encore été officialisé, son entraîneur à l’AC Milan, Stefano Pioli, a annoncé vendredi que son gardien, blessé au mollet, ne sera pas de retour avant 2023. Un nouveau casse-tête pour Didier Deschamps qui perd le remplaçant d’Hugo Lloris et va devoir trouver deux portiers derrière le capitaine de l’équipe de France.

Après N’Golo Kanté, Mike Maignan. Blessé au mollet lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, le gardien de l’AC Milan sera forfait pour la Coupe du monde selon son entraîneur Stefano Pioli. Pour le technicien lombard, le portier de 27 ans (5 sélections) ne sera pas de retour à la compétition avant 2023. Une nouvelle tuile pour Didier Deschamps qui perd son gardien numéro 2 derrière Hugo Lloris. Mais alors, qui seront les deux autres portiers sur la liste du sélectionneur le 9 novembre ?

A 35 ans, le capitaine des Bleus Hugo Lloris n’a aucun souci à se faire. Avec ses 139 sélections (à trois matchs du record de Lilian Thuram), le joueur de Tottenham est le relais numéro un de Didier Deschamps. Sauf blessure, il sera dans les buts de l’équipe de France le 22 novembre face à l’Australie pour le premier rendez-vous des champions du monde au Qatar.

Areola en pole pour le Qatar

Derrière, Alphonse Aréola fait figure de favori pour accompagner Hugo Lloris. Entré en jeu à la place de Mike Maignan face à l’Autriche, le gardien de West Ham (29 ans) était titulaire lors du dernier match de l’équipe de France au Danemark (défaite 2-0) en Ligue des nations. Avec ses cinq sélections mais surtout son expérience en bleu, celui qui avait été sacré champion du monde en Russie sans avoir effectué ses débuts en sélection a la confiance de Deschamps. "À chaque fois qu'il joue, il est performant, notait le Basque avant le revers à Copenhague. Il a peu de sélections mais il a du vécu. Il est là car il a de la qualité."

Vers un duel Mandanda-Lafont pour le poste de gardien n°3 ?

Si l’ancien Parisien pourrait être promu numéro 2, la place de numéro 3 est encore plus ouverte. Avec Steve Mandanda et Alban Lafont, Didier Deschamps dispose de deux profils différents. Appelés de dernières minutes, le Rennais et le Nantais étaient présents avec Areola lors du dernier rassemblement. On ne présente plus "Il fenomeno". Relancé au Stade Rennais, l’ex-légendaire portier de l’OM (34 sélections) est revenu pour une pige et reste une valeur sûre dans l’esprit de Didier Deschamps. Mais à 37 ans, celui qui toujours été dans l’ombre de Lloris acceptera-t-il à nouveau de vivre une grande compétition en tant que doublure ? En cas d'appel, probablement.

Si le sélectionneur fait le pari de l’avenir, le Nantais Alban Lafont a davantage de chances d’être au Qatar. Appelé pour la première avec les A en septembre pour pallier le forfait de Lloris, le Canari de 23 ans a réalisé une saison 2021-2022 impressionnante mais s’avère plus irrégulier depuis quelques semaines.

Meslier, Samba, Costil partent de (trop?) loin

Derrière Steve Mandanda et Alban Lafont, les autres prétendants partent de très loin. A 22 ans, Illan Meslier, le gardien des Espoirs, a déjà une solide expérience avec Leeds, où il évolue depuis trois ans. Mais son manque de vécu au plus haut niveau pourrait être rédhibitoire dans l'esprit de Deschamps.

Idem pour Brice Samba bien que le gardien du RC Lens soit performant devant la deuxième meilleure défense de Ligue 1. Enfin Benoît Costil a régulièrement été appelé par le sélectionneur (il compte une sélection avec les Bleus en 2016 face à la Côte d’Ivoire). Mais l’Auxerrois de 35 ans n'a plus mis les pieds à Clairefontaine depuis un an et n'est plus aussi performant avec la formation bourguignonne.