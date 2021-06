Équipe de France: sur quelle chaîne regarder France-Pays de Galles?

L’équipe de France entame sa préparation à l’Euro avec un premier match amical face au pays de Galles, ce mercredi à Nice (21h05). L’occasion de revoir enfin Karim Benzema sous le maillot bleu.

Le destin international de Karim Benzema est lié à Nice. Et plus particulièrement à l’Allianz Riviera. C’est dans ce stade que l’attaquant du Real Madrid a disputé son dernier match en équipe de France, le 8 octobre 2015 face à l’Arménie (4-0). Et c’est à nouveau dans l’antre du Gym qu’il s’apprête à revêtir le maillot bleu, cinq ans et demi après. Les joueurs de Didier Deschamps ont rendez-vous ce mercredi avec le pays de Galles pour leur premier match amical avant l’Euro.

Et une grande partie du pays en salive d’avance à l’idée de revoir Benzema en équipe nationale. Son association avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann fait naître d’immenses attentes. Et le trio devrait être aligné pour la première fois contre la sélection de Gareth Bale. Deschamps s’appuiera sur ce qui devrait être son onze type pour entamer l’Euro, à l’exception de N’Golo Kanté, qui a remporté la Ligue des champions avec Chelsea le week-end dernier et qui sera sans doute laissé au repos.

Intégrer Benzema au mieux

Pour le reste, l’équipe de France ressemblera beaucoup à celle qui défiera l’Allemagne, le 15 juin à Munich, pour le début de la phase de poules. L’idée sera de se mettre en confiance et de peaufiner les automatismes entre champions du monde. Tout en intégrant Benzema à l’équation. La rencontre sera diffusée sur TF1. Avec un coup d’envoi à 21h05.