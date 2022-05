Equipe de France: tensions entre le clan Mbappé et Le Graët, le rendez-vous sur les droits d'image annulé

Alors qu'un rendez-vous était prévu avec Noël Le Graët, le président de la FFF, pour évoquer les opérations marketing des Bleus, l'avocate de Kylian Mbappé a annulé cette rencontre. Les relations entre les deux parties se tendent après les récentes déclarations du boss de la Fédération.

C’est de plus en plus tendu entre Noël Le Graët et le clan Mbappé. Alors qu’un rendez-vous était prévu entre les deux parties pour évoquer le dossier des opérations marketing de l'Équipe de France, boycottées en mars dernier lors du dernier rassemblement par Mbappé, cette rencontre a été annulée par l’avocate de l’attaquant du PSG, indique ce mercredi L'Équipe, une information qu’est en mesure de confirmer RMC Sport.

Comme indiqué par L'Équipe et Le Parisien ce lundi, l'attaquant du PSG n'a pas apprécié les récentes déclarations du boss de la Fédération au sujet des sponsors des Bleus. "S'il n'accepte pas le fonctionnement, il n'aura pas d'argent, c'est tout, a lancé le dirigeant dans une interview à L’Equipe, dimanche. Les joueurs ont 30 % de ce que donne la FIFA. (...) Kylian, franchement, je ne joue pas aux faux culs, je l'aime vraiment beaucoup. Je crois qu'il respecte la Fédé. Le football n'est pas un sport individuel."

"Nous avons en effet décidé d'annuler ce rendez-vous, a confirmé Delphine Verheyden, l'avocate de Mbappé, à L'Equipe. Cela ne sert à rien car le président Le Graët a déjà livré ses conclusions avant d'échanger sur le sujet. La Fédération est plus qu'autorisée à utiliser l'image collective de l'équipe de France. Mais le problème est notamment qu'elle utilise de plus en plus l'image individuelle de certains joueurs avec d'autres plus en retrait."

Cette sortie n’a donc pas plu au joueur. Ce dernier voulait même prendre la parole samedi soir avant de se raviser pour ne pas nourrir la polémique. Son entourage l’a suppléé pour faire part de son incompréhension en jugeant la présentation du sujet "erronée" de la part de Le Graët. Si la réunion entre les deux parties s’annonçait houleuse, cette dernière n’aura finalement même pas eu lieu.