Équipe de France: TF1 annonce l'acquisition exclusive des droits des Bleus jusqu'en 2028

Les Bleus connaissent leur diffuseur jusqu'en 2028. Le groupe TF1 annonce ce vendredi le renouvellement de son partenariat avec la FFF et l'UEFA qui lui permet de diffuser l'équipe de France lors de la Nations League, les matchs amicaux, les matchs qualificatifs à l’Euro 2024, à la Coupe du Monde 2026 et à l’Euro 2028. En outre, la chaîne publique diffusera en exclusivité et en clair des 25 plus belles affiches de l'Euro 2028, pour un montant supérieur aux 2,85 millions d'euros actuels, selon L'Équipe. Pour rappel, TF1 et M6 se partageront les 25 meilleures affiches.

Le Mondial au Qatar également sur TF1

"Il n’a jamais été aussi important d’offrir au public français l’accessibilité en clair des plus grands événements sportifs avec la couverture la plus large possible et sur tous les canaux", explique Gilles Pélisson, le PDG du groupe TF1, dans un communiqué. La chaîne diffusera également tous les matchs des Bleus lors de la Coupe du monde au Qatar (28 meilleures affiches en exclusivité), tandis que BeIN Sport retransmettra l'intégralité de la compétition.

Les hommes de Didier Deschampions débuteront le Mondial le 22 novembre face à l'Australie (20 heures), avant d'affronter le Danemark le 26 (à 17 heures) et la Tunisie le 30 (à 16 heures).