Coupe du monde 2022: France, Allemagne, Brésil… la composition de tous les groupes du Mondial

Ce vendredi avait lieu le tant attendu tirage au sort de la phase de groupes du Mondial 2022, qui aura lieu du 21 novembre et 18 décembre au Qatar. Si l'équipe de France jouera le Danemark, la Tunisie et un barragiste, deux chocs sont à prévoir: Espagne-Allemagne dans le groupe E et Belgique-Croatie dans le groupe F.

C’est la fin du suspense. A huit mois du coup d’envoi du Mondial 2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre), les nations du football qualifiées pour la compétition savent désormais à quelle sauce elles vont être mangées.

Le récapitulatif des groupes du Mondial 2022 © RMC Sport

Réparties en quatre chapeaux en fonction de leur place au classement FIFA du 31 mars – sauf pour le Qatar, pays hôte propulsé chapeau 1, tout comme les trois derniers qualifiés (encore inconnus à ce jour) reversés d’office chapeau 4 –, les 32 équipes ont été, durant un tirage au sort effectué ce vendredi à Doha, dispatchées en huit groupes de quatre nations, dont voici la composition.

>> Toutes les infos sur le tirage de la Coupe du monde en direct

Groupe A:

- Qatar

- Equateur

- Sénégal

- Pays-Bas

Groupe B:

- Angleterre

- Iran

- Etats-Unis

- Barragiste européen (Pays de Galles, Ecosse ou Ukraine)

Groupe C:

- Argentine

- Arabie Saoudite

- Mexique

- Pologne

Groupe D:

- France

- Barragiste intercontinental (Pérou, Emirats Arabes Unis ou Australie)

- Danemark

- Tunisie

Groupe E:

- Espagne

- Barrage intercontinental (Nouvelle-Zélande ou Costa Rica)

- Allemange

- Japon

Groupe F:

- Belgique

- Canada

- Maroc

- Croatie

Groupe G:

- Brésil

- Serbie

- Suisse

- Cameroun

Groupe H:

- Portugal

- Ghana

- Uruguay

- Corée du Sud

Le programme attendu au Qatar

Les matches de poules se disputeront du lundi 21 novembre au vendredi 2 décembre, avec quatre rencontres par jour. Elles seront étalées sur quatre plages horaires différentes: à 13 heures, 16 heures, 19 heures et 22 heures, heure locale. Soit pour la France 11 heures, 14 heures, 17 heures et 20 heures (puisqu’il y aura deux heures de décalage horaire entre la France et le Qatar à cette période de l’année).

Les huitièmes de finale (du samedi 3 décembre au mardi 6 décembre) et les quarts de finale (vendredi 9 décembre et samedi 10 décembre) se disputeront à 16 heures et 20 heures, heure française. Les demi-finales (mardi 13 décembre et mercredi 14 décembre) auront lieu à 20 heures, et la finale à 16 heures, toujours en heure française, le dimanche 18 décembre. A noter que le match pour la troisième place est prévu le samedi 17 décembre (16 heures).