Équipe de France: Uber Eats, sponsor de la FFF, évoque l'"indispensable" Mbappé

Arnaud Gouénard, Head Of Football Sponsorships Uber Eats France, a évoqué, lors du congrès News Tank qui se tient à Paris, les récentes complications autour du cas Mbappé en équipe de France sur la question des partenaires.

Partenaire majeur de la Fédération française de football depuis mai 2022, Uber Eats soutiendra les Bleus pendant la Coupe du monde. La plateforme de livraison apparaîtra tout au long de la compétition aux côtés des joueurs de l’équipe de France au travers de spots de pub récemment tournés avec les hommes de Didier Deschamps.

L’objectif ? "Préempter les moments média de grande audience autour des matches diffusés sur TF1", précisait Arnaud Gouénard, Head Of Football Sponsorships, Uber Eats France, à News Tank Football. Autrement dit, Uber Eats entend profiter de la notoriété des Bleus et de l’amour que porte les Français à cette équipe pour renforcer son propre ancrage local et devenir incontournable dans le monde du football. Pour ce faire, mieux vaut-il avoir les stars dans sa poche, à commencer par Kylian Mbappé. Or, quand il s'agit de son image, le Français est assez dur en affaire.

"Les joueurs phares sont importants"

Après le nouveau refus de Mbappé de participer, dans un premier temps, à une opération marketing en septembre, la Fédération a finalement annoncé son souhait de "réviser dans les plus brefs délais" la convention sur les droits à l'image la liant aux Bleus, espérant éteindre ce dossier inflammable à l'approche du Mondial. Le lendemain, Mbappé participait à la séance photo avec les partenaires après avoir menacé de ne pas y prendre part si les choses n’évoluaient pas dans son sens. "La FFF nous avait dit: 'Mbappé sera présent sur votre shoot', et il était là", a confirmé Arnaud Gouénard (Uber Eats), invité à débattre sur le thème "Qatar 2022, enjeux et activations des partenaires", à l’occasion du Think Football 2022 organisé par News Tank Football au siège de la 3F.

"On ne met pas les joueurs au-dessus de l’institution, a-t-il précisé. En tant que sponsor, on n’a pas de contrat individuel avec les joueurs, on ne se permet pas d’avoir des demandes individuelles. Oui, Kylian Mbappé est indispensable à l’équipe de France. Nous avons envie d’avoir des joueurs titulaires des Bleus, on a envie d’avoir des joueurs connus. On veut aussi avoir de la sérénité et être certain que cette campagne va durer dans le temps, même après le Mondial. Ce n’est pas Mbappé qui est indispensable. Ce sont les joueurs phares qui sont importants."

Dans son partenariat passé avec la FFF, Uber Eats a souhaité, dit-elle, "réaffirmer notre vision d’une société inclusive portée par notre entreprise (diversité et inclusion, égalité des sexes, lutte contre le racisme) et dépasser le football." Un discours qui séduira peut-être Kylian Mbappé. Dans la convention liée aux droits d'image qui sera révisée, le buteur de 23 ans souhaite pouvoir garder le choix des marques auxquelles son image est associée. Ce que la fédération lui a assuré, promettant de "travailler aux contours d'un nouvel accord qui lui permettra d'assurer ses intérêts tout en prenant en considération les préoccupations et convictions légitimes exprimées unanimement par ses joueurs".