Equipe de France: "Deschamps s'est perdu tactiquement ces dernières semaines", estime Rothen

Au sortir d’un ultime rassemblement avant le Mondial décevant, l’équipe de France a inquiété les observateurs comme Jérôme Rothen. Dans "Rothen s’enflamme", ce dernier a déploré que les derniers soucis extra-sportifs autour des Bleus aient pollué le management de Didier Deschamps.

Repartis de leur déplacement au Danemark dimanche avec une défaite dans la valise, les Bleus ont bouclé leur campagne de Ligue des nations 2022 sur un petit trou d’air. Et un bilan en 2022 très moyen: 3 victoires, 3 défaites et 2 nuls.

Pas la meilleure des manières pour se mettre en bonne condition afin d'attaquer le Mondial 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre). A 55 jours du premier match de l’équipe de France face à l’Australie, le 22 novembre, cette dernière fenêtre internationale inquiète largement Jérôme Rothen. D’autant qu’elle a été polluée par de nombreux soucis extra-sportifs en amont (Pogba, FFF, pléthore de blessés…).

"Le groupe ne dégage pas de sérénité, il se cherche tactiquement et individuellement, clame Rothen mercredi dans "Rothen s’enflamme" sur RMC. En plus, Didier (Deschamps) a des problèmes aujourd’hui à gérer qui n’étaient pas là au mois de juin, mais s’accentuent de jour en jour. Aujourd’hui, je suis pessimiste. Didier a tellement de galères à gérer qu’il s’est perdu lui-même tactiquement ces dernières semaines. (…) Et ça se voit dans les résultats."

>> Notre live autour de l'équipe de France

"Beaucoup de jeunes qui apparaissent et qui ne sont pas au niveau"

S’il place toujours la France parmi les candidats sérieux à la victoire finale au Mondial, Rothen regrette qu’en l’absence de plusieurs éléments importants, une équipe de France remodelée et inexpérimentée – parmi les 22 joueurs sélectionnés pour le dernier rassemblement, 7 ont connu leurs débuts professionnels après la Coupe du Monde 2018 (Truffert, Badiashile, Saliba, Fofana, Kolo Muani, Tchouaméni et Camavinga) – n’ait pas suffisamment répondu présent.

"Le plus important, c’est de gagner la compétition (au final), comme ils l’ont fait en 2018, rappelle-t-il. (…) Après, quand je regarde la France, sur les deux matchs (contre l’Autriche et le Danemark, ndlr), il y avait 10 à 15 blessés, pas que des titulaires. Mais il y a beaucoup de jeunes qui apparaissent et qui ne sont pas au niveau. Ça, c’est une confirmation."