Equipe de France: une belle audience pour les face à l’Ukraine

TF1 a réalisé la meilleure audience de la soirée grâce au match entre la France et l’Ukraine (1-1), mercredi. La rencontre a été suivie par six millions de téléspectateurs.

Malgré l’ennui et le scénario du match, TF1 a signé la meilleure audience de la soirée mercredi grâce à France-Ukraine (1-1). La rencontre a réuni 6,02 millions de téléspectateurs, soit 24,3% de part d’audience, et 37% de part d’audience chez les hommes âgés de 25 à 49 ans. La première chaîne devance très largement France 2 et son téléfilm "Disparition inquiétante" qui a réuni 4 millions de téléspectateurs (16,8% de PdA).

M6 complète le podium avec Top Chef (3 millions de téléspectateurs, 14,7% de PdA). Le score de TF1 sur un match des Bleus est un peu moins élevé que le dernier diffusé sur la chaîne: Croatie-France (1-2) le 14 octobre 2020. La revanche de la finale de la dernière Coupe du monde, comptant pour la quatrième journée de la Ligue des Nations, avait été suivie par 6,37 millions de personnes. Il s’agissait alors de la meilleure audience des Bleus depuis un an.

Le Kazakhstan sur TF1, la Bosnie sur M6

Le prochain match des Français, dimanche au Kazakhstan (15h), sera de nouveau diffusé sur TF1. Le déplacement en Bosnie-Herzégovine mercredi prochain (21h) sera, lui, retransmis sur M6. Les deux chaînes se partagent en effet les droits de diffusion des matchs de l’équipe de France.



Tenus en échec face à l’Ukraine, les hommes de Didier Deschamps ont pour mission de décrocher deux succès dans ces rencontres dans l'optique de décrocher la première place du groupe, directement qualificative pour le Mondial 2022. Le sélectionneur a déjà annoncé qu’il effectuerait de nombreux changements face aux Kazakhs dimanche afin de préserver l’état de fraicheur de ses cadres.

"Il y aura forcément une rotation importante car notre adversaire n'a pas joué et la Bosnie (adversaire des Bleus mercredi) nous regardera à la TV avant de nous jouer, poursuit-il. Autrement, je mets les joueurs en danger, je prends des risques, indépendamment du fait que certains joueurs peuvent être un peu réfractaires à cette surface-là pour différentes raisons. Je prendrai le temps mais on aura évidemment besoin de fraîcheur pour le match de dimanche."