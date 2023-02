Equipe de France: "Une connerie", le gros coup de gueule de Rothen sur la retraite internationale de Varane

Jérôme Rothen ne comprend pas du tout le choix de Raphaël Varane de mettre un terme à sa carrière avec les Bleus à seulement 29 ans. "C'est un désastre", estime-t-il.

"Je trouve qu’à cet âge et quand tu joues dans un club qui te permet de rester au très haut niveau, tu as un devoir. C’est d’apporter ton talent à ton pays." Pour Jérôme Rothen, consultant RMC Sport, la décision de Raphaël Varane de prendre sa retraite internationale à 29 ans, est incompréhensible. Il estime que le défenseur de Manchester United aurait encore pu apporter son expérience aux Bleus pendant plusieurs années.

"Il a un palmarès long comme le bras, bravo ! Il a gagné la plus belle des compétitions (la Coupe du monde 2018, ndlr). On a encore vu tout son apport sur le dernier Mondial. Il y avait des sceptiques parce qu’il revenait de blessure, mais il a été très performant. Mais je me dis : quelle décision ! C’est un désastre d’entendre ça, de ne plus porter le maillot de la sélection à 29 ans", a-t-il lâché dans son émission "Rothen s’enflamme".

Dans son long message posté ce jeudi sur les réseaux sociaux pour annoncer la fin de son aventure sous le maillot bleu, après 93 sélections, Varane explique que "le moment est venu pour la nouvelle génération de prendre le relais". Un argument qui ne convainc pas du tout Rothen.

"Il ne peut pas faire ça"

"L’équipe de France, c’est la meilleure nation sur les dernières années. On est tout en haut. C’est une fierté de représenter son pays. C’est un devoir de représenter son pays quand tu as 29 ans et que ton club te permet de rester au haut niveau. Regardez Olivier Giroud. Il se pose des questions mais il n’a pas dit qu’il arrêtait. Tu peux avoir une discussion avec ton sélectionneur. Je pense qu’il y a un manque quand tu ne représentes pas ton pays. Il ne peut pas faire ça ! Je ne comprends pas les joueurs qui disent qu’ils arrêtent, alors que l’équipe de France leur a permis d’avoir de beaux contrats en club", a-t-il insisté.

Et de conclure, en s’adressant directement à l’ancien Lensois : "Raphaël, n’oublie pas que tu as beaucoup apporté mais là tu fais une connerie ! La concurrence ? Il a mis les joueurs dans sa poche. Il a une importance folle dans ce groupe. Je mets juste un bémol : s’il arrête à 29 ans c’est que l’ambiance ne doit pas être si bonne que ça en équipe de France. Quel joueur en équipe de France s’est arrêté à 29 ans ?"