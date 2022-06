Equipe de France: "Une image désastreuse", les mots forts de Stéphan sur les incidents du Stade de France

En conférence de presse ce jeudi, à la veille de France-Danemark en Ligue des nations, Guy Stéphan est revenu sur les incidents qui ont émaillé la dernière finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France.

C’est un peu le "match d'après". Six jours après la chaotique finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool (1-0), marquée par des scènes de chaos et de graves dysfonctionnements dans l'organisation de l'événement, le Stade de France espère retrouver son calme habituel pour France-Danemark vendredi (20h45).

"J'espère que ça se passera bien"

Présent ce jeudi en conférence de presse à la veille de ce rendez-vous, et en l’absence de Didier Deschamps, endeuillé par la disparition de son père, Guy Stéphan a eu des mots forts. Il espère que la soirée sera beaucoup plus calme pour ce match de Ligue des nations. "Je n'étais pas au match, on était tous à Clairefontaine donc je n’ai pas d’éléments. Ça donne une image désastreuse pour la France. Je n'ai pas de crainte particulière, je pense et j'espère fortement que ça se passera bien. On est là pour jouer au foot et gagner un match, les Danois aussi. On est aussi là pour rendre les gens le plus heureux possible, c’est ce qu’on va tenter de faire", a souligné l'adjoint des Bleus.

Comme expliqué par RMC Sport, le dispositif de sécurité sera largement renforcé par rapport à un dispositif classique pour un match de l’équipe de France. Les filtrages à la sortie des deux lignes de RER seront notamment renforcés. Il devrait y avoir aussi plus de policiers chargés d’intervenir sur la petite délinquance, ce qui avait fait largement défaut samedi dernier pour Real-Liverpool.

Selon la Fédération française de football, le Stade de France fera le plein pour cette affiche. Près de 1.400 supporters danois sont attendus.