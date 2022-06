Ligue des champions: le Stade de France répond à Darmanin sur la mise en place du pré-filtrage

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a été entendu mercredi au côté de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, devant le Sénat après l'organisation chaotique de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid. Ses propos sur la mise en place du pré-filtrage ont fait réagir le Stade de France.

C’était l’heure des explications. Quatre jours après les incidents ayant émaillé la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool (1-0), avec des scènes de chaos survenues aux abords du Stade de France et des dysfonctionnements évidents dans l'organisation de l'événement, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra ont été auditionnés devant le Sénat. S'ils ont maintenu leurs chiffres et défendu leur action, ils ont tout de même reconnu certaines erreurs. Dans son propos introductif, Gérald Darmanin a ainsi admis "que les choses auraient pu être mieux organisées" et que cette "fête du sport" avait été "gâchée".

Il s'est aussi "excusé très sincèrement" auprès des supporters de Liverpool pour "les grands dégâts, notamment sur des enfants" causés par les gaz lacrymogènes. Il reste toutefois sous le feu des critiques, en particulier après ses déclarations sur le nombre de faux billets scannés. Celui qui incrimine depuis le début de la controverse les supporters britanniques a réaffirmé que "110.000 personnes" se sont présentées "dans et autour" de l’enceinte. Soit "35.000" fans de plus que la jauge prévue et munis, selon lui, de billets falsifiés ou sans billet.

Les précisions du Stade de France

"Le Stade de France a décidé depuis la (finale de la) Coupe de France (7 mai), devant un certain nombre de difficultés qu’il a pu connaître, et pour expérimenter un nouveau filtrage notamment en prévision de la Coupe du monde de rugby, de mettre des stadiers pour ce match et de faire des contrôles de pré-filtrage à l’entrée, bien en amont du Stade de France. C’est la deuxième fois que le Stade de France le faisait. Ça s’était passé sans encombre la première fois avec la Coupe de France. La deuxième fois, on contrôlait les billets, pour ceux qui en portaient, bien en amont, à la sortie du RER B, dans l’entrée du périmètre du Stade de France", a par ailleurs indiqué Gérald Darmanin.

Des propos qui ont fait réagir le Stade de France. Sur son compte Twitter officiel, l’enceinte lui a répondu sur cette mise en place d’un pré-filtrage : "En réponse à la déclaration du ministre de l’Intérieur devant le Sénat, le Stade de France tient à préciser que la mise en place d’un pré-filtrage n’était pas de son ressort et que les stadiers chargés des contrôles n’étaient pas placés sous son autorité. Cela relève de la compétence et des décisions de l’organisateur, en l’occurrence l’UEFA et la FFF concernant la finale de Ligue des champions."

A l'issue de l'audition de Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra devant les commissions de la Culture et des Lois, le Sénat a annoncé qu’il allait mener des auditions complémentaires sur l'organisation de la finale de la Ligue des champions.