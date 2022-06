Equipe de France: une journée de préparation très dense dans la chaleur de Clairefontaine

A Clairefontaine, la première semaine de préparation des Bleues en vue de l'Euro (6-31 juillet) est placée sous le signe du travail. Le programme était très chargé ce mercredi, avec notamment un entraînement dès 7h du matin, à jeun.

Dernière ligne droite pour l’équipe de France avant le grand rendez-vous de l'été. Les vingt-trois joueuses retenues pour l’Euro en Angleterre (6-31 juillet) ont lancé mardi leur stage de préparation à Clairefontaine. "L'Euro est pour moi tellement loin. On est dans le travail, dans la réflexion, dans l'analyse, dans l'adaptation. L'excitation arrivera à mesure qu'on se rapprochera du 10 juillet", a temporisé Corinne Diacre, en référence au premier match de l’équipe de France contre l’Italie.

Un entraînement à 7h et à jeun

Entre les entraînements quotidiens et les amicaux programmés contre le Cameroun et le Vietnam, respectivement le 25 juin à Beauvais et le 1er juillet à Orléans, le curseur d'intensité va peu à peu s'élever. Cette première semaine est placée sous le signe du travail : après avoir réalisé un test d’effort mardi, les Bleues ont eu droit à un programme très chargé ce mercredi avec trois entraînements. Le premier a lieu dès 7h du matin à jeun. La dernière séance avec ballon s’est déroulée à 17h, sous la chaleur, sur le terrain sans Wendie Renard, Melvine Malard et Aïssatou Tounkara, toutes ménagées.

Les Françaises débuteront donc l'Euro le dimanche 10 juillet contre l'Italie (21h), avant de défier la Belgique le jeudi 14 juillet (21h). Elles termineront la phase de groupes face à l'Islande le lundi 18 juillet (21h). Ces trois matchs auront lieu à Rotherham. En cas de qualification, elles joueront leur quart de finale le 23 juillet (si premières de groupe) ou le 22 juillet (si deuxièmes de groupe). Les demi-finales se disputeront ensuite les 26 et 27 juillet. La finale est prévue le 31 juillet à Wembley.