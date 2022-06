Équipe de France féminine: "C'est en cours", Diacre espère un dénouement rapide pour Katoto

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin, Marie-Antoinette Katoto n'a toujours rien confirmé pour son avenir. Corinne Diacre a affirmé que le dossier était "en cours" et que la meilleure buteuse du PSG fait en sorte "que tout soit réglé le plus vite possible".

Où jouera Marie-Antoinette Katoto la saison prochaine? La question n'a toujours pas de réponse. En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, la meilleure buteuse de l'équipe féminine (22 ans) n'a toujours pas révélé sa future destination. Alors que Corinne Diacre souhaitait que le dossier soit finalisé "avant le début de la préparation" pour l'Euro 2022, l'attaquante française laisse entretenir le suspense.

Actuellement à Clairefontaine pour préparer la compétition, qui se disputera en Angleterre (6-31 juillet), la sélectionneure des Bleues a donné les dernières nouvelles sur le dossier. "C'est en cours (la résolution de son avenir). Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, elle non plus, mais elle va faire en sorte que la situation soit réglée le plus rapidement possible", a-t-elle confié en conférence de presse.

L'OL et le Barça à l'affût

La meilleure joueuse et meilleure buteuse de D1 Arkéma ne manque pas de prétendants. Il y a quelques semaines, RMC Sport révélait que les négociations entre le PSG et Khadija Shaw (Manchester City) étaient très avancées, alors que Marie-Antoinette Katoto est suivie de près par l'OL et le Barça.

En avril dernier, l'internationale française avouait un "désaccord total" avec le club de la capitale pour une prolongation. Son clan attend notamment des "garanties solides" sur le projet sportif parisien. L’attaquante et son entourage souhaitent construire sur la durée à Paris, éviter les exodes de joueuses comme Paris a pu le connaître l’été dernier (Paredes, Endler, Morroni…), qu’elles soient cadres ou jeunes en devenir et miser sur des jeunes joueuses à fort potentiel.

Évidemment dans les doléances, il y a le refus de jouer la saison prochaine avec Kheira Hamraoui. Et un effort demandé sur l’avenir d’Aminata Diallo, également en fin de contrat en juin prochain.