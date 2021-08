Équipe de France: Upamecano forfait et remplacé par Lenglet

L’équipe de France va devoir composer sans Dayot Upamecano pour affronter la Bosnie-Herzégovine, l’Ukraine et la Finlande en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Le défenseur du Bayern Munich, blessé, est remplacé par Clément Lenglet (Barça).

Dayot Upamecano va devoir attendre avant de vivre sa quatrième sélection. Le défenseur du Bayern Munich ne pourra pas aider l’équipe de France lors de ses prochains matchs. Touché au ischio-jambiers, le joueur de 22 ans est forfait pour les rencontres à venir face à la Bosnie-Herzégovine (le 1er septembre à Strasbourg), l’Ukraine (le 4 septembre à Kiev) et la Finlande (le 7 septembre).

Didier Deschamps a décidé de convoquer Clément Lenglet pour le remplacer. Après son Euro décevant, le joueur du FC Barcelone n’avait pas été appelé dans la liste de rentrée. Il va pouvoir tenter d’afficher un visage plus séduisant lors de ce rassemblement. Le défenseur de 26 ans rejoindra ses partenaires directement en Alsace.

Quatre petits nouveaux chez les Bleus

En attendant, les partenaires d’Hugo Lloris se sont retrouvés ce lundi à Clairefontaine. Avec des sourires et trois petits nouveaux: Théo Hernandez (AC Milan), le petit frère de Lucas, Jordan Veretout (AS Rome), Moussa Diaby (Leverkusen) et Aurélien Tchouaméni (Monaco).