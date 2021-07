Équipe de France: van Gaal pas tendre avec Mbappé, "compliqué" à entraîner

Louis van Gaal considère que Kylian Mbappé est parfois un handicap pour le PSG ou l'équipe de France, en raison de son individualisme et de son manque de maturité tactique. L'ancien sélectionneur des Pays-Bas juge ainsi qu'il est "compliqué" d'entraîner le champion du monde français.

Jamais avare de petites piques, comme il l'a récemment fait avec les "stars" de l'équipe nationale des Pays-Bas, Louis van Gaal n'a pas été tendre Kylian Mbappé dans une interview dévoilée ce jeudi par L'Équipe. Au fil d'une réponse sur la nécessité pour les entraîneurs d'écouter leurs joueurs, le Néerlandais a insisté sur la nécessité de respecter "l'intérêt de l'équipe", que ce soit en sélection ou en club.

Avant d'enchaîner: "Il est toujours plus important que les intérêts individuels. Imaginez que vous entraînez Mbappé... Je pense que c'est compliqué. C'est un défi", a lâché l'ancien coach de Manchester United, décrit comme souriant au moment de prononcer ces mots.

"Tactiquement, il n'est pas encore au plus haut niveau"

Invité à développer sa pensée sur le champion du monde français, l'ancien sélectionneur néerlandais a déclaré: "Physiquement et techniquement, c'est un joueur fantastique. Mais tactiquement, il n'est pas encore au plus haut niveau. Quand tu peux faire une passe, que tu dribbles et que tu perds la balle - et ça lui arrive souvent -, est-ce qu'il joue pour l'équipe à ce moment-là? Je me pose la question."

"Ça s'appelle gérer son statut et son environnement, en tant qu'être humain. Fais-tu preuve de modestie? Vois-tu les implications sur tes coéquipiers? Ce genre de choses", a ajouté Louis van Gaal, qui souligne que ses doutes sont identiques à propos de Neymar.

"J'aime le phénomène qui est capable de gérer son environnement. Des joueurs comme Kanté et Modric sont un exemple de bons joueurs qui travaillent pour l'équipe", a-t-il conclu à ce sujet.