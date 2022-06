Equipe de France: vers un changement de système et une défense à 4 contre la Croatie?

Après la défaite contre le Danemark (2-1), l'équipe de France se rend en Croatie pour son match de la deuxième journée de la Ligue des nations lundi. Compte tenu des nombreux absents, Didier Deschamps pourrait changer de système et repasser à une défense à quatre.

Vers un changement de système pour les Bleus en Croatie lundi? Pour ce match de la deuxième journée de la Ligue des nations, après la défaite inaugurale contre le Danemark vendredi (2-1), Didier Deschamps pourrait opérer des changements. Outre les noms sur la feuille de match, le sélectionneur pourrait aussi faire basculer son système, face aux nombreux absents ou méformes.

Rabiot à gauche?

Lors de la séance à huis clos ce dimanche à Split, le sélectionneur a fait travailler ses hommes avec une défense à quatre: Pavard, Saliba, Kimpembe, Digne. Au milieu, il existe peu de doute sur la présence de Tchouaméni et Guendouzi.

"Dans l'idéal, on ne veut rien laisser à l'adversaire. Mais l'adversaire a des qualités aussi. Qu'on soit trois ou quatre derrière, le problème reste le même, notait le sélectionneur en conférence de presse ce dimanche. Peut-être que par moments, on est un peu moins solides, mais ce ne sont pas les même situations. On doit mieux faire. On le travaille. Il faut faire en sorte de diminuer au maximum cette marge d'erreur pour ne pas offrir d'opportunités à l'adversaire."

Didier Deschamps réfléchissait ces dernières heures à la meilleure animation offensive. Le Français pourrait être tenté de renforcer ses côtés avec la présence de Rabiot à gauche, poste où le Turinois a déjà évolué en sélection.