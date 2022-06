EN DIRECT - Equipe de France: Maignan sera titulaire contre la Croatie

Si Karim Benzema a inscrit un superbe but vendredi contre le Danemark, c'est surtout dans la rubrique justice que son nom a circulé depuis. En effet, l'avocat de l'attaquant du Real Madrid a confirmé que ce dernier a renoncé à faire appel de sa condamnation (un an de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende) dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena.

Ce qui veut dire deux choses: le feuilleton est enfin terminé après sept ans de rebondissements, et Benzema est bel et bien coupable aux yeux de la justice. De quoi poser un problème à Deschamps ? Le sélectionneur sera certainement interrogé à ce sujet.