Equipe de Frances espoirs: Ripoll dénonce une "mascarade pré-olympique"

Après le fiasco des Bleus aux Jeux olympiques de Tokyo, le sélectionneur des Espoirs Sylvain Ripoll veut passer à autre chose.

Officiellement, il a "digéré", mais il n'en faut pas beaucoup pour que Sylvain Ripoll déverse sa "frustration" après la piteuse prestation de l"quipe qu'il a dirigée au trournoi olympique de Tokyo (élimination au premier tour).

En conférence de presse avant de lancer les qualifications pour l'Euro-2023, à partir de jeudi, au Mans (18h30) contre la Macédoine du Nord. Il est beaucoup revenu sur l'élimination au premier tour des JO avec une équipe composée au dernier moment, sans les habitués de la sélection, face au refus des clubs de lâcher leurs joueurs, n'est "pas un sujet sur lequel je vais revenir avec" les joueurs, "ce qui est passé est passé", a estimé Ripoll.

Le coach assure avoir "digéré, oui, il le faut, il faut passer à autre chose. Ça reste malgré tout une grosse frustration" devant la "mascarade pré-olympique qui a trouvé sa suite logique dans la sanction sportive. Quand, de dérogation en dérogation, on arrive d'une liste de 130 joueurs à n'en emmener que 19, là où toutes les équipes en ont 22, c'est factuel. A trois jours de la liste on n'avait que onze joueurs, on a été au bord de déclarer forfait... Mais ça appartient désormais au passé", conclut-il sur le sujet.

Ripoll: "La moitié des joueurs est déjà venue avec les Espoirs"

Après ces déboires, et l'élimination des Espoirs à la dernière seconde en quart de finale de l'Euro-2021 contre les Pays-Bas (2-1), Ripoll ne repart "pas d'une page blanche, non", pour affronter la Macédoine du Nord, et les îles Féroé lundi.

"La moitié des joueurs est déjà venue avec les Espoirs", rappelle-t-il, dont Amine Gouiri, Eduardo Camavinga et Benoit Badiashile, ses potentiels leaders, "et 11 sur 21 viennent avec les Espoirs pour première fois".

Il attend "beaucoup de fraîcheur" et "beaucoup d'enthousiasme pour attaquer avec une nouvelle dynamique. Il faut qu'on marque tout de suite notre territoire".