JO 2021: après le fiasco des Bleuets, Le Graët conforte Ripoll et en appelle à la Fifa

L'élimination piteuse de l'équipe de France de football aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 ne coûtera pas sa place au sélectionneur Sylvain Ripoll, qui a été conforté par Noël Le Graët. Le président de la FFF en appelle de son côté à un changement de la part de la Fifa.

Qui est le coupable? Pas Sylvain Ripoll, d'après les propos de Noël Le Graët. Après le fiasco total de l'équipe de France de football aux Jeux olympiques de Tokyo, avec une élimination dès le premier tour, le président de la Fédération française de football n'a pas souhaité accabler le sélectionneur des Espoirs.

"C'était perdu d'avance"

Dans un entretien au Parisien, le dirigeant le défend même, rappelant le contexte très difficile autour des Bleuets. "Il est certain qu’il n’a pas eu la tâche facile, juge . Partir pour un stage de deux ou trois jours, jouer les amicaux puis se lancer dans le bain avec une équipe de dernière minute… C’était perdu d’avance. Je vais le rencontrer amicalement à son retour mais la priorité c’est la Fifa."

"S'il sera encore à la tête de l'équipe de France Espoirs? Bien sûr il n’y a aucun problème, ajoute le président de la FFF. Si on gagnait tous nos matchs, tout le temps, ce serait trop facile. Il peut arriver qu’on gagne, parfois qu’on perde. On n’avait plus été qualifié pour les Jeux depuis 1996, malheureusement il n’a pas été possible pour nous d’aller plus loin."

Des propos confirmés dans la foulée sur RMC: "Les critiques contre lui? C'est complètement déplacé, il a fait le maximum pour décider des joueurs, c'est le seul qui s'est qualifié depuis des années. Il a des résultats cohérents, c'est un bon entraîneur, sérieux. Je vais discuter avec lui mais c'est quelqu'un que j'apprécie."

Intégrer les JO dans les dates Fifa

Pas de remise en cause de Sylvain Ripoll mais une volonté: celle de faire évoluer les règles fixées par la Fifa. Une réaction après le refus de nombreux clubs français de libérer leurs joueurs pour leur permettre de disputer les JO. "Je vais agir le plus rapidement possible auprès de la Fifa, c'est une compétition importante et il faut que les clubs puissent libérer leurs joueurs", insiste le dirigeant sur RMC.

"Certains joueurs ont appris leur sélection la veille du départ. Ce sont des choses que je vais voir avec M. Infantino quand il viendra à Paris à la fin du mois. Il faut impérativement que les JO soient des dates Fifa", insiste dans le Parisien Noël Le Graët, qui veut "intervenir le plus rapidement possible pour que la Fifa prenne une décision mondiale, pas seulement française". "Il serait logique que l’équipe olympique puisse s’appuyer sur les joueurs sélectionnés. Aujourd’hui ce n’est pas le cas, les clubs ont la possibilité de dire non, ajoute-t-il. Je suis partisan pour que ce ne soit que des moins de 20 ans, en majorité, mais il faut coordonner les calendriers, que la Fifa impose les dates."