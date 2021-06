Euro 2021: la très longue période de disette de la Suisse face aux Bleus

L'équipe de France affronte la Suisse ce lundi soir en huitième de finale de l'Euro 2021 (21h). Une nation qui n'a jamais battu les Bleus en match officiel, et plus depuis 1992 en match amical.

Après trois matchs apéritif face à l'Allemagne (1-0), la Hongrie (1-1) et le Portugal (2-2), place aux choses sérieuses: ce lundi soir à Bucarest (Roumanie), l'équipe de France affronte la Suisse en huitième de finale de l'Euro (21h). Un premier match à élimination directe pour les Bleus, et une rencontre dont ils sont favoris: parce que sur le papier, Didier Deschamps a un effectif plus riche que celui de son homologue helvète Vladimir Petkovic, parce que les Tricolores ont plus d'expérience, et parce que la Nati est un adversaire qui généralement plaît à la France.

C'est simple: en six matchs officiels entre les deux sélections, les Bleus restent invaincus, même si le bilan n'est que de deux victoires, pour quatre nuls.

16 victoires à 12, amicaux compris

Le premier duel hors amical n'a eu lieu qu'à l'Euro 2004, pour une victoire de la France (3-1). Ont suivi deux nuls lors des qualifications pour la Coupe du monde 2006 (0-0, 1-1), un nouveau nul lors de la phase de poules de ce même Mondial (0-0), une victoire de la France à la Coupe du monde 2014 (5-2), et un dernier nul en match de groupe de l'Euro 2016 (0-0).

Si l'on prend en compte toutes les confrontations, donc avec les amicaux, le bilan est plus flatteur pour la Nati, puisque le bilan en 38 rencontres est de 16 victoires françaises, 10 nuls, et 12 victoires suisses. Douze victoires dont la moitié remontent à la période 1924-1945, et dont la dernière date... de 1992. Il y a 29 ans.

Les matchs officiels entre la France et la Suisse:

21 juin 2004 (Euro 2004): Suisse 1-3 France

26 mars 2005 (qualifs Mondial 2006): France 0-0 Suisse

8 octobre 2005 (qualifs Mondial 2006): Suisse 1-1 France

13 juin 2006 (Mondial 2006): France 0-0 Suisse

20 juin 2014 (Mondial 2014): Suisse 2-5 France

19 juin 2016 (Euro 2016): Suisse 0-0 France