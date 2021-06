Euro 2021: pourquoi la France affrontera probablement la Suisse si elle finit en tête de son groupe

L'équipe de France affrontera ce mercredi soir le Portugal (21h) dans son dernier match de poule de l'Euro 2021. Si elle s'impose, elle terminera première et affrontera soit la Suisse, soit l'Ukraine en huitième. Mais les Helvètes tiennent largement la corde.

Le constat est assez simple: si l'équipe de France - déjà qualifiée pour les huitièmes - bat le Portugal ce mercredi soir (21h) dans son troisième match de poule de l'Euro, ou si elle se contente du nul et que dans le même temps l'Allemagne ne bat pas la Hongrie, alors les Bleus termineront premiers du groupe F.

Si tel est le cas, Hugo Lloris et ses équipiers joueront leur huitième de finale le lundi 28 juin à Bucarest (21h). Face à qui? C'est la grande question. Avant les derniers matchs de groupes ce mercredi, il ne reste que deux adversaires potentiels pour les Bleus: la Suisse, et l'Ukraine. Mais le scénario suisse est le plus probable, et de loin.

>>> L'Euro 2021 en direct

L'Ukraine au programme... seulement si la Finlande se qualifie

En fait, le vainqueur du groupe de la France affrontera les Helvètes si jamais les quatre meilleurs troisièmes sont issus des groupes A-C-D-E, A-C-D-F, ou A-D-E-F. Et il ne rencontrera l'Ukraine que si les meilleurs troisièmes sont issus des groupes A-B-C-D.

Or, dans ce dernier cas de figure, il faudrait que la Finlande, troisième du groupe B derrière la Belgique et le Danemark, avec 3 points et une différence de buts de -2, file au tour suivant. Et pour cela, il faudrait non seulement que les Bleus battent le Portugal par quatre buts d'écart, mais qu'en plus, le troisième du groupe E (Suède, Slovaquie, Espagne, Pologne) termine avec un plus mauvais bilan que les Finlandais. Ou que l'Allemagne termine dans les plus mauvais troisièmes. Il faudrait pour cela que la France batte le Portugal et que les Allemands perdent par au moins quatre buts d'écart face à la Hongrie. Franchement improbable.