Euro 2022: "Un jour ça viendra pour nous", promet Diacre après l'élimination des Bleues

Après l'élimination des Bleues en demi-finale de l'Euro (défaite 2-1 contre l'Allemagne), Corinne Diacre se veut optimiste pour l'avenir. La sélectionneure de l'équipe de France a aussi prévu de s'entretenir avec Noël Le Graët au sujet de son avenir.

De la déception, oui, mais aussi beaucoup de fierté et le regard tourné vers l’avenir. Dominées par une solide équipe d’Allemagne (2-1), emmenée par une Alexandra Popp intenable, ce mercredi en demi-finale de l’Euro 2022, les Bleues ont encore vu leur rêve de titre s’envoler. Un nouveau coup d’arrêt pour cette génération talentueuse, stoppée aux portes de la finale, comme au Mondial 2011 ou aux Jeux olympiques 2012.

S’il y a bien sûr des regrets, cette équipe de France ne veut surtout pas tomber dans la sinistrose. "On aurait aimé une autre issue, on est tombées sur un adversaire costaud à qui il faut rendre hommage, a souligné Corinne Diacre après la rencontre au micro de TF1. On n'a pas de regrets, on a tout donné. Il faut continuer à travailler. Ce qu'on a fait c'est bien même si ça ne suffit pas aujourd'hui, on voit encore ce qui nous manque par rapport à d'autres nations. Un jour ça viendra pour nous. Les joueuses sont déçues, il faudra rester solidaires."

Diacre va échanger avec Le Graët

Même discours du côté de Kadidiatou Diani sur l'antenne de RMC : "On avait vraiment à cœur d'être en finale, l'Allemagne était très costaud, mais je veux retenir le positif. Il faut rester soudées, travailler encore plus pour mieux se relever. On n'a pas su trouver la faille, concrétiser les occasions, on a manqué un peu d'efficacité. On évolue, on progresse, on espère que ce sera de mieux en mieux." "Il y a de la déception, mais on a tout donné et il faut en tirer du positif, il ne faut pas tout jeter à la poubelle, a aussi souligné sur RMC Selma Bacha. Il a manqué de l'efficacité, mais on est encore une jeune équipe, on va bosser. On va revenir à bloc, je suis déjà projetée sur l'avenir. On a perdu mais cette équipe de France est soudée. Un jour on y arrivera."

Puisqu'il faut se tourner vers la suite, Diacre a été interrogée sur son cas personnel. Avant l'Euro, le patron de la FFF, Noël Le Graët, avait annoncé que son contrat serait "sûrement" reconduit jusqu'à la Coupe du monde 2023. "Je suis très fière de mes joueuses, elles sont déçues mais elles ont tout donné. Le groupe est en place. On verra ce que le président décidera, on en discutera dans les prochains jours", a simplement expliqué la sélectionneure des Bleues, en place depuis 2017, sur Canal+.