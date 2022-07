France-Allemagne: "Mes joueuses ne doutent pas", Diacre rassure sur l’inefficacité des Bleues à l’Euro

L'équipe de France affronte l'Allemagne mercredi en demi-finale de l'Euro 2022 à Milton Keynes (Angleterre). Corinne Diacre et Wendie Renard ont partagé leur confiance à la veille de défier la meilleure défense de la compétition.

Treize tirs cadrés pour la France et un seul pour les Pays-Bas... Et pourtant les Bleues ont attendu la prolongation pour trouver la faille sur un penalty d'Eve Périsset (1-0, ap) lors d'un quart de finale à suspense. Face à ce gros manque d'efficacité qui dure depuis le début de l'Euro 2022 en Angleterre, Corinne Diacre préfère ne pas bouleverser son groupe avant la demi-finale contre l'Allemagne mercredi. La sélectionneure tricolore fait confiance à ses joueuses.

"Il n’y a pas de doute. Très sincèrement mes joueuses ne doutent pas. Elles sont confiantes et aussi conscientes de ce qu’elles n’ont pas réussi à faire en termes d’efficacité sur le dernier match, a estimé la technicien mardi face à la presse. J’ai surtout loué le mental de mon groupe qui a été vraiment exceptionnel sur le quart de finale car elles n’ont pas lâché. [...] Il n’y a aucune inquiétude de notre côté et il n’y a pas eu besoin de faire un travail psychologique."

Renard: "Le plus important c’est de gagner"

Habituelle tireuse de pénalties pour les Bleues et menace aérienne pour les défenses adverses, Wendie Renard n’a toujours pas marqué lors de cet Euro. Une disette personnelle qui ne l’inquiète pas malgré notamment un double raté pendant les poules face à la Belgique.

"Le plus important c’est de gagner et de pouvoir se créer des situations. On ne joue pas contre personne, il y a une gardienne et des défenseures et on a vu qu’il nous manquait très peu de choses, a estimé la capitaine tricolore avant le match contre l’Allemagne. Il faut persister et je suis optimiste. Je continuerai, vous pouvez compter sur moi. Tout le temps que je peux, je mettrais ma tête et tout ce que je peux pour que cela rentre. Et cela rentrera un jour."

Diacre espère marquer plus rapidement

Corinne Diacre et la défenseure tricolore ont voulu afficher leur confiance avant la demi-finale contre la Mannschaft. Mais c'est bel et bien un mur qui se dresse devant les attaquantes tricolores alors que la sélection allemande n'a toujours pas encaissé le moindre but pendant cet Euro.

"L'important ce n’est pas d’avoir le ballon ou de ne pas l’avoir. C'est surtout d'être efficaces et on va surtout travailler là-dessus. On a vu des équipes avoir la possession à outrance et si elles ne sont pas efficaces dans les deux surfaces, cela ne sert pas à grand-chose, a renchéri la sélectionneur Corinne Diacre devant les journalistes. On ne va pas changer notre plan de jeu, on va essayer de bien finir le match et on va essayer de marquer plus rapidement que sur le dernier match. Et surtout rechercher l'efficacité dans les deux surfaces."

Mais quand on l’interroge sur les failles de la défense allemande, la sélectionneure tricolore assure les avoir identifiées mais se refuse à en dire plus. "Je ne vais pas donner le secret de la défense allemande, a conclu Corinne Diacre. Je vais le garder. J'en ai déjà parlé à mes attaquantes et on va surtout essayer de le mettre en pratique."