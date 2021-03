Euro Espoirs: "L'objectif, c'est de gagner", assure Guendouzi

Invité de Top of the Foot sur RMC, ce jeudi avant d'affronter le Danemark, Matteo Guendouzi s'est confié sur les ambitions élevées de l'équipe de France dans l'Euro Espoirs. Le capitaine assure que le groupe est plein de confiance.

Les Bleuets ne manquent pas d'ambition. Avant l'entrée en lice de l'équipe de France du championnat d'Europe Espoirs, ce jeudi soir face au Danemark, le capitaine Mattéo Guendouzi s'est confié dans Top of the Foot sur RMC. "L'objectif, c'est de gagner l'Euro", a assuré le milieu du Herta Berlin, prêté par Arsenal.

"On a une très bonne génération, avec un très bon staff, a-t-il aussi déclaré. On a fait de très bons matchs, on a réussi à terminer premier de la poule [des éliminatoires] avec la Suisse derrière nous. On sait qu'on a une très bonne génération".

Même si cet Euro s'annonce "très relevé", Mattéo Guendouzi explique "honnêtement" que l'effectif français a "pleinement confiance" en ses capacités. "On va devoir faire le nécessaire sur le terrain. Il va falloir prendre tous les matchs très sérieusement", a-t-il tout de même souligné pour accomplir ce "rêve" de soulever le trophée, qui échappe à la France depuis 1988.

Un groupe assez abordable

Demi-finalistes en 2019, les Bleuets ont hérité d'un groupe C assez abordable avec le Danemark, la Russie et l'Islande. Les groupes A, B et D sont respectivement dominés par les finalistes allemands, les champions d'Europe espagnols et la jeune garde anglaise.

La compétition se déroule en deux temps, avec une phase de groupes du 24 au 31 mars 2021. Les deux premiers de chaque poule accèderont à un "Final 8" disputé du 31 mai au 6 juin 2021, dans des matches à élimination directe menant à la finale à Ljubljana, après des quarts et demi-finales partagés entre Hongrie et Slovénie.