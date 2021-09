Euro Espoirs (qualifs): les Bleuets se ratent contre les îles Féroé, après une boulette de Meslier

Largement dominatrice, et vite devant au score, l'équipe de France Espoirs a pourtant été tenue en échec ce lundi aux îles Féroé (1-1), à cause d'une grosse boulette du gardien Illan Meslier et de l'inefficacité de son attaque.

Après la déception de l'Euro 2021 au printemps, après le fiasco des Jeux olympiques durant l'été, dans un contexte il est vrai particulier, voilà un autre résultat embarrassant pour l'équipe de France Espoirs de Sylvain Ripoll...

Désormais engagés dans les qualifications de l'Euro 2023, et auteurs la semaine dernière d'un premier match encourageant contre la Macédoine du Nord (3-0), les Bleuets ont été ce lundi, à la surprise générale, tenus en échec sur le terrain des îles Féroé (1-1), modeste nation du football continental.

Une égalisation concédée... sur le seul tir cadré adverse

Présentée comme la grande favorite de cette rencontre, la France a archi-dominé les débats (30 tirs à 2) malgré les conditions climatiques difficiles, elle a monopolisé le ballon, et a semblé faire le plus dur en forçant le "verrou" féroïen dès le début du match sur une frappe d'Amine Gouiri mal négociée par le portier adverse (1-0, 8e). Seulement voilà: elle n'a pas réussi à doubler la mise ni avant la pause, ni après, et elle s'est fait punir avant l'heure de jeu sur une grosse boulette d'Illan Meslier.

Sorti loin de son but à la 55e, pour participer au jeu, le gardien français de Leeds a totalement manqué une passe latérale, et a vu Lokin intercepter la balle pour égaliser dans le but vide... sur le seul tir cadré des siens (1-1).

Malgré ce coup du sort, les Bleuets avaient encore plus de 35 minutes pour égaliser. Mais Camavinga, Cho, Mara et les autres n'ont fait que buter, tour à tour, sur une défense évidemment regroupée et solidaire. "Je me demande encore comment on a fait pour ne pas gagner, c'est incroyable, ça ne doit jamais arriver, a pesté Ripoll au micro de Canal+. On ne se met pas à l'abri alors qu'on doit mener 3-0 ou 4-0 et après on se fait punir. Et face à une équipe recroquevillée on n'a pas su trouver l'ouverture. C'est franchement regrettable. On aurait dû se mettre à l'abri bien avant (l'égalisation), on a eu les situations pour cela. On a laissé filer des points qu'on devait prendre."

Menacés de perdre mardi la tête du groupe, les Espoirs se retrouveront désormais début octobre, pour affronter l'Ukraine puis la Serbie.