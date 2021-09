Euro Espoirs 2023: les Bleuets démarrent parfaitement leur campagne de qualifications

Largement dominatrice ce jeudi face à la Macédoine du Nord (3-0), l’équipe de France Espoirs s’est idéalement élancée dans son groupe de qualifications à l’Euro 2023. Buteur et rayonnant, le néo-madrilène Eduardo Camavinga a donné le tempo.

N’en déplaise au président de la Fédération français de football (FFF), Noël Le Graët ("Là, dans sa liste de septembre, j’en connais à peine la moitié. Ils sont à peine titulaires dans leurs clubs"), le groupe de l’équipe de France Espoirs est loin de sortir de nulle part. Et a, quand elle veut bien mettre au service du collectif son agglomération d’individualités talentueuses, de quoi être convaincante.

Convaincants, les Bleuets l’ont été, jeudi au Mans pour lancer leur campagne de qualifications à l’Euro Espoirs 2023. Les hommes de Sylvain Ripoll se sont imposés sans sourciller face à la Macédoine du Nord (3-0), grâce à Nathanaël Mbuku, Eduardo Camavinga et Pierre Kalulu.

Avec un milieu de terrain du Real Madrid (Eduardo Camavinga), plusieurs éléments titulaires dans de gros clubs de Ligue 1 (William Saliba, Amine Gouiri, Sofiane Diop) et un gardien parmi les plus prometteurs de Premier League (Illan Meslier), cette équipe de France-là possède de sérieux arguments à faire valoir. Pour rêver mieux encore que le quart de finale du dernier Euro, où elle n’avait pas pu se défaire des Pays-Bas.

Nouveau venu, Cho confirme son bon début de saison

Mais avant de penser à la phase à élimination directe, les Bleuets se doivent de terminer premiers d’un groupe de qualifications largement à leur portée, avec l’Ukraine, la Serbie, l’Arménie et les îles Féroé. Ils peuvent déjà compter sur Eduardo Camavinga, taille patron au milieu et plaque tournante d’un onze qu’on a vu produire de très belles séquences de jeu face à une équipe adverse qui a subi tout le match. La performance du nouveau joueur du Real Madrid a été récompensée par un joli but, une frappe sèche du gauche depuis l’extérieur de la surface (2-0, 50e).

Si Sofiane Diop a trouvé le poteau d’entrée (1re), c’est surtout la révélation de ce début de saison en Ligue 1, Mohamed-Ali Cho, qui a montré de très belles choses en attaque au côté du capitaine Amine Gouiri. Alors qu’il n’avait disputé qu’une seule rencontre avec l’équipe de France U17, le jeune espoir angevin été titularisé d'entrée pour sa grande première avec les Espoirs. Et a prouvé par ses prises de balle saignantes et son activité qu’il a les épaules pour sauter les étapes.

Sa lourde frappe du gauche a été repoussée par le très bon David Denkovski (29e), gardien macédonien qui a repoussé une multitude de tentatives tricolores. Celui-ci n’a rien pu en revanche sur l’ouverture du score aérienne de Nathanaël Mbuku (1-0, 26e), qui a donné le ton de cette rencontre à sens unique conclue par le joli piqué de Pierre Kalulu (3-0, 89e). Prochain rendez-vous pour les Bleuets de Ripoll, lundi contre les îles Féroé (18h30).