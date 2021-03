Euro Espoirs: sur quelle chaîne regarder France-Danemark

L’équipe de France Espoirs va débuter son Euro en affrontant le Danemark, ce jeudi en Hongrie (21h, sur France 4). Avec leur effectif haut de gamme, les Bleuets ont de grandes ambitions. A eux de bien commencer cette première phase de compétition.

C’est dans un format un peu particulier que va se dérouler l’Euro Espoirs 2021, entre la Hongrie et la Slovénie. La compétition aura lieu en deux temps. Avec une phase de groupes, qui débute cette semaine, puis une autre à élimination directe, à partir du 31 mai. La finale est prévue le 6 juin à Ljubljana. Et les Bleuets espèrent bien la disputer. Avec leur effectif impressionnant, les jeunes Français font partie des favoris du tournoi. Mais les couacs du passé doivent leur permettre de rester humbles et vigilants. En commençant par leur premier match face au Danemark, ce jeudi à Szombathely, à l’ouest de la Hongrie. Près de la frontière autrichienne. Une affiche programmée à 21h sur France 4.

Après avoir terminé premiers de leur groupe de qualifications, les Bleuets entrent en lice avec quelques certitudes. Mais les Danois, qui ont également dominé leur poule en éliminatoires, représentent un adversaire solide. Sylvain Ripoll peut s’appuyer sur l’expérience d’Eduardo Camavinga et Jonathan Ikoné, passés par les A. Mais aussi sur des joueurs confirmés comme Boubacar Kamara (OM), Jules Koundé (FC Séville), Wesley Fofana (Leicester), Mattéo Guendouzi (Herta Berlin), Benoît Badiashile (Monaco) ou Amine Gouiri (Nice). De quoi compenser les forfaits d’Houssem Aouar, blessé, et Moussa Diaby, testé positif au Covid-19.

"Être à la hauteur des attentes"

"On a une équipe avec beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup d'attentes et on en est satisfait. Mais tout l'enjeu sur le terrain sera d'être à la hauteur des attentes", résume Ripoll. Le sélectionneur sait mieux que personne que la France n’a plus remporté l’Euro Espoirs depuis 1988. C’était la génération Eric Cantona, Laurent Blanc et Jocelyn Angloma. Il y a trente-trois ans déjà.