Euro: les Bleus déjà officiellement qualifiés en 8es de finale

L’équipe de France a obtenu son ticket pour les 8es de finale de l’Euro, ce lundi, avant même de disputer son dernier match de poules face au Portugal, mercredi à Budapest (21h). Les Bleus sont qualifiés à la faveur de résultats favorables dans les autres groupes.

La menace n’était pas bien épaisse. Mais elle existait tout de même. Dans un scénario cauchemardesque, l’équipe de France pouvait redouter une élimination dès la phase de poules de l’Euro, après sa victoire en Allemagne (1-0) et son nul en Hongrie (1-1). Ce ne sera pas le cas. Sans jouer, les Bleus se sont officiellement qualifiés pour les 8es de finale, ce lundi, à la faveur des résultats des autres groupes. Avant même d’affronter Portugal, dans deux jours à Budapest (21h).

C’est d’abord l’Autriche qui a rendu service aux joueurs de Didier Deschamps, en dominant l’Ukraine en fin d’après-midi (1-0). Avant que le Danemark l’emporte face à la Russie dans la soirée (4-1) et que la Belgique se défasse de la Finlande (2-0). Des scores qui laissent les Ukrainiens et les Finlandais avec 3 points à la 3e place des groupes B et C.

L’adversaire dépendra du classement

Avec ses 4 points, la France, même si elle termine 3e du groupe F, est donc assurée de faire mieux que l’Ukraine et la Finlande. Ce qui lui garantit une place au tour suivant, sachant que les quatre meilleurs 3es des six groupes se qualifient pour les 8es de finale. Reste à savoir quel adversaire retrouveront les partenaires de Kylian Mbappé, où et à quelle date.

Il faudra pour ça attendre de connaître leur classement définitif dans leur poule. A l’aube de la dernière journée, les Bleus sont en tête, devant l’Allemagne et le Portugal. Mais ils peuvent terminer aux trois premières places, en fonction de leur résultat contre l’équipe de Cristiano Ronaldo. Et ce ne sera pas la même affaire en fonction des différents scénarios...