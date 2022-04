Equipe de France U17: avec les fils Olmeta et Zidane, la relève est assurée

Lors du dernier rassemblement de l'équipe de France U17, le sélectionneur Lionel Rouxel a décidé d'appeler Elyaz Zidane et Lisandru Olmeta, fils de Zinédine et Pascal, pour les rencontres de qualifications pour l'Euro.

La relève des anciennes gloires de l'équipe de France est assurée. Lors du dernier rassemblement de l'équipe de France U17 en mars dernier, le sélectionneur Lionel Rouxel a décidé d'appeler Elyaz Zidane et Lisandru Olmeta, fils de Zinédine et Pascal, pour les rencontres de qualifications à l'Euro, contre le Luxembourg et l'Angleterre. Ce n'est pas la première fois que les deux joueurs sont appelés en même temps, puisque le plus jeune fils de Zinédine Zidane a joué sept matchs dans la catégorie, en inscrivant deux buts.

Lisandru, joue-là comme papa

Son premier a été inscrit face à la Moldavie en octobre dernier à l'occasion de sa première sélection. Entré en jeu, le défenseur du Real Madrid avait inscrit le troisième but de son équipe. Positionné à gauche, Elyaz (deux buts en U17) est considéré comme un élément prometteur et a rejoint ses frères Enzo, Luca et Theo, lesquels ont tous porté le maillot de l'équipe de France chez les jeunes.

De son côté, Lisandru Olmeta a connu la joie d'une première sélection en U17 quelques semaines avant son coéquipier. Titulaire le 21 septembre lors d'un amical contre la Hongrie, le gardien de l'AS Monaco compte cinq sélections dans la catégorie.

Contrairement à Elyaz, Lisandru suit les traces de son père Pascal, vainqueur de la Ligue des champions en 1993 avec l'Olympique de Marseille et consultant pour RMC. Appelé plusieurs fois chez les A, il n'a jamais connu de sélection et n'a pas participé à l'Euro 1992, Michel Platini ayant décidé de ne prendre que deux gardiens (Bruno Martini et Gilles Rousset).