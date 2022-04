Equipe de France: la liste des Bleuets pour l'Euro U17 avec Elyaz Zidane, Bitshiabu ou Tel

Le sélectionneur de l'équipe de France U17 José Alcocer a dévoilé ce samedi la liste des joueurs retenus pour l'Euro en Israël (16 mai-1er juin). Parmi les 20 élus, on retrouve Elyaz Zidane, capitaine lors de la dernière sortie des Bleuets et Lisandru Olmeta, fils de l’ancien portier marseillais, mais aussi des Parisiens ou des Rennais de talent.

Le sélectionneur de l'équipe de France U17 José Alcocer a révélé ce samedi matin les 20 joueurs retenus pour disputer l'Euro U17, qui aura lieu à Tel Aviv en Israël du 16 mai au 1er juin prochain. Parmi ces Bleuets qui affronteront la Pologne, la Bulgarie et les Pays-Bas dans le groupe B en phase de poules, Elyaz Zidane, le fils de Zinedine Zidane, désormais habitué de l'équipe jeune et capitaine lors du précédent rassemblement, et plusieurs cracks parisiens.

Elyaz Zidane et Lisandru Olmeta de nouveau appelés ensemble

Les deux titis parisiens El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaire-Emery seront bien du voyage tout comme le grand espoir du Stade Rennais Mathys Tel. Le club breton est d'ailleurs le club le plus représenté parmi les joueurs, puisque les deux autres promesses de La Piverdière Jeanuel Belocian et Desire Doue sont appelés par José Alcocer. Trois jeunes du Stade de Reims, Valentin Atangana Edoa, Naim Byar et Alexis Kabamba, tous milieux de terrain, viennent aussi. Lisandru Olmeta, fils de l’ancien portier marseillais, fait également partie de cette liste.

Les Bleuets seront réunis du samedi 7 au jeudi 12 mai à Clairefontaine pour y préparer la compétition, avant de rejoindre le pays hôte. Placés dans le groupe B après avoir remporté leurs deux matchs de tour d'Elite, ils démarreront leur premier tour contre la Pologne le lundi 16 mai (16h30).

Elyaz Zidane connaît bien cette sélection, et avait même été buteur lors de son premier match face à la Moldavie en octobre dernier. Entré en jeu, le défenseur du Real Madrid avait inscrit le troisième but de son équipe. Positionné à gauche, Elyaz (deux buts en U17) est considéré comme un élément prometteur et a rejoint ses frères Enzo, Luca et Theo, lesquels ont tous porté le maillot de l'équipe de France chez les jeunes.

De son côté, Lisandru Olmeta a connu la joie d'une première sélection en U17 quelques semaines avant son coéquipier. Titulaire le 21 septembre lors d'un amical contre la Hongrie, le gardien de l'AS Monaco compte cinq sélections dans la catégorie.