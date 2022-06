Euro U19: les Bleuets écrasent l'Italie et s'offrent la première place du groupe

Déjà qualifiés pour les demi-finales de l'Euro U19, les Bleuets ont assuré face à l'Italie et se sont offert une belle victoire 4-1 qui leur assure la première place du groupe A. Un match marqué par les belles performances du Lyonnais Florent Da Silva et du Rennais Loum Tchaouna.

Les Bleuets concluent leur phase de poules de l'Euro U19 sur une nouvelle victoire et s'offrent ce vendredi le scalp de l'Italie 4-1 en cette dernière journée. Une troisième victoire en autant de matchs qui permet aux Français de terminer premiers du groupe A et donc d'affronter le deuxième de la poule B en demi-finale.

Une équipe de France remodelée qui tâtonne

Alors que l'équipe de France U19 était déjà qualifiée pour les demi-finales après sa victoire 2-1 contre la Roumanie mardi, le sélectionneur des Bleuets Landry Chavin avait décidé de faire tourner, permettant notamment au jeune gardien Yann Lienard d'obtenir du temps de jeu. Logiquement, les jeunes Tricolores ont mis du temps à se roder et le début de partie s'est avéré très compliqué.

Après de nombreuses pertes de balle, surtout au milieu de terrain, les Français sont logiquement punis par une belle action collective entre Giuseppe Ambrosino et Cristian Volpato, qui en dernier relais, a le loisir d'ajuster le portier de l'AS Monaco (0-1, 16e). Un but qui se révèle être un bon rappel à l'ordre pour les Bleuets, qui se ressaisissent ensuite et sont libérés par une superbe frappe de Florent Da Silva. Le milieu Lyonnais, excentré à droite, envoie une frappe poteau opposée-rentrante (1-1, 24e).

Florent Da Silva et Loum Tchaouna en sauveurs

Dans la foulée, les Bleus enchainent les tentatives en direction des cages italiennes, jusqu'à ce que le meilleur joueur côté français depuis ce début d'Euro, Loum Tchaouna, ne vienne faire le break sur une belle passe de Florent Da Silva. Le Rennais réussit son face-à-face et glisse une frappe ras-de-terre qui passe à droite du gardien (2-1, 37e).

De retour des vestiaires, les deux équipes se rendent les offensives coup pour coup et obligent chacune le gardien adverse à des exploits. A de petit duel de gardien, le jeune français Yann Lienard fait belle figure et sauve son équipe sur une double-parade à la 50e minute. Le petit temps mort profitera finalement aux Bleuets, puisque Loum Tchaouna signe son premier doublé de la compétition, sur un sublime enchainement feinte de frappe puis frappe puissante qui finit sous la transversale (1-3, 69e). Un quatrième but pour lui en trois matchs.

Une défense italienne totalement dépassée

Le jeune talent breton laisse ensuite sa place et passe parfaitement le relais, puisqu'à peine entrés, Tairyk Arconte et Alan Virginius offrent le quatrième but de la soirée pour les Bleuets. Avec un peu de chance, le virevoltant attaquant de Sochaux fait sauter les lignes italiennes avant de servir l'attaquant d'Ajaccio, auteur d'un très bel appel dans le dos de la défense (4-1, 79e). Les Bleuets passent même tous proches du 5-1 à deux reprises, sur un contre en surnombre mal négocié puis un centre ras de terre qui est mal coupé par Arconte.

Si le score ne reflète pas spécialement l'ensemble de la rencontre, les Bleuets auront réussi à faire totalement craquer la défense italienne en fin de rencontre, tout en comptant sur les arrêts de Lienard qui permettent de maintenir l'écart. Les U19 français se contenteront d'une belle victoire 4-1 et confirment leur statut de favoris pour remporter cet Euro.