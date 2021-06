Euro: un arbitre anglais désigné pour France-Hongrie

L’Anglais Michael Oliver (36 ans) a été désigné par l’UEFA pour être au sifflet lors de la rencontre des Bleus samedi (15h) à l'Euro face à la Hongrie. Un arbitre qui s'était retrouvé au cœur d'une vive polémique en 2018.

C’est un arbitre assez jeune mais expérimenté qui sera au sifflet pour la deuxième rencontre des Bleus à l’Euro, samedi, contre la Hongrie à Budapest (15h). L’Anglais Michael Oliver (36 ans) a été désigné par l’UEFA pour diriger ce match du groupe F. Considéré comme le successeur de Mark Clattenburg et Howard Webb, il a arbitré cette saison 28 matchs de Premier League, quatre de Ligue des champions ou encore la finale de la FA Cup entre Chelsea et Leicester. S'il officiera pour la première fois lors d'une rencontre de l'équipe de France, il a arbitré des clubs français, dont Monaco et Lyon.

>> Euro: les infos en direct

Au cœur d'une énorme polémique en 2018

Mais il est surtout connu pour avoir été au sifflet lors du quart de finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et la Juventus Turin en avril 2018, qui avait vu les Merengue se qualifier grâce à un penalty contesté dans le temps additionnel. Au moment où il avait sifflé ce penalty, la Vieille Dame, battue à Turin à l'aller 3-0, menait 3-0 à Santiago Bernabeu, et les deux équipes se dirigeaient tout droit vers la prolongation. Mehdi Benatia avait été sanctionné pour une faute sur Lucas Vazquez, Cristiano Ronaldo avait converti le penalty pour permettre aux siens de revenir à 1-3 et ainsi qualifier le Real pour les demi-finales.

Après ce fameux penalty, Oliver et sa famille avaient été victimes de messages injurieux et menaçants. Le numéro de téléphone du portable de sa femme avait notamment été posté sur un réseau social, et lui avait dû être placé sous protection policière. Il avait également été comparé à "un sac poubelle" par Gianluigi Buffon, qui s'était ensuite excusé. L'UEFA avait tout de même infligé trois matchs de suspension à l'Italien.